Популярная украинская певица Тина Кароль взбудоражила сеть новой пикантной фотографией. Она предстала перед камерой в лосинах и топе и похвасталась соблазнительной фигурой.

Тина Кароль обнародовала эротическое фото на личной странице в инстаграм. Она поделилась новым кадром со съемки для украинского Vogue.

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Артистка соблазнительно легла перед камерой. Она любит демонстрировать свою сексуальность и эта фотосессия не стала исключением.

Тина позировала в необычайно красивом и обольстительном комплекте нежно-голубого цвета. Наряд состоял из короткого топа, который хорошо подчеркнул пышную грудь знаменитости, и колгот, сквозь которые были видны трусики Кароль.

Роскошные волосы народная любимица вложила в волны, а на лице сделала нежный макияж в естественных оттенках. Акцент Тина сделала на губах, которые накрасила нюдовой помадой. Также внимание привлекает эротическая поза звезды, которая изрядно взбудоражила воображение ее поклонников.



Соблазнительная Тина Кароль / Instagram / @tina_karol

В комментариях подписчики активно оставляют слова восхищения: "До невозможности шикарная", "Как идеально", "Богиня", "Невероятно красивая".