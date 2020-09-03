Популярная украинская исполнительница Тина Кароль сильно поразила поклонников. Она позировала в эпатажном образе, где совсем не похожа на себя, а также предстала перед камерой без трусиков, щеголяя изящной фигурой.

Тина Кароль не перестает удивлять поклонников. Звезда позировала в очень соблазнительных образах. В съемке для знаменитого издания Vogue UA артистка продемонстрировала всю свою сексуальность. Женщина стала главной героиней сентябрьского выпуска.

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В этом году Тина празднует 15-летие творческой жизни, а также 18 сентября презентует новый альбом. В откровенном интервью звезда рассказала о новых музыкальных произведениях, о том, как дома превращается из поп-дивы в обычную женщину, как ухаживает за собой, а также о сыне Вениамине.

Эротическая фотосессия проходила в Нью-Йорке. Тина позировала для знаменитого фотографа Грэга Суолса, который снимал Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, а также Кэти Перри.

"Моя страсть – это флирт, который ни к чему не обязывает. Флирт на сцене со зрителем. Мне этого достаточно. Конечно, женщине нужен мужчина. Мой муж был в моей жизни – и он появился именно в тот момент, когда был необходим. Он фактически вытащил меня из всех бед. Если бы не Женя, могло не быть той Тины Кароль, с которой вы сегодня общаетесь. Встреча с Женей – это судьба, не каждому так везет. Что будет дальше – не знаю. В этом смысле я фаталистка", – призналась Кароль.

Эротическая фотосессия Тины Кароль

На одном из кадров артистка изображена, лежа на кровати в шерстяном пуловере. Она позирует без трусиков, прикрывшись одеялом.

Тина Кароль в фотосессии для Vogue UA / Фото: Vogue.ua

Поклонники увидели исполнительницу с необычной прической и широкими черными стрелками. Во время фотосессии она примерила роскошные аутфиты от Dior, Saint Laurent, Miu Miu и Brandon Maxwell.

Тина Кароль в фотосессии для Vogue UA / Фото: Vogue.ua

Тина Кароль в фотосессии для Vogue UA / Фото: Vogue.ua

Тина Кароль в фотосессии для Vogue UA / Фото: Vogue.ua