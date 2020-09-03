Популярна українська виконавиця Тіна Кароль неабияк вразила шанувальників. Вона позувала в епатажному образі, де зовсім не схожа на себе, а також постала перед камерою без трусиків, хизуючись витонченою фігурою.

Тіна Кароль не припиняє дивувати шанувальників. Зірка позувала у надзвичайно звабливих образах. У зйомці для знаменитого видання Vogue UA артистка продемонструвала усю свою сексуальність. Жіінка стала головною героїнею вересневого випуску.

Читайте також У сукні вагою 6 кілограмів і розрізом до стегон: Тіна Кароль вразила спокусливим образом – фото

Цього року Тіна святкує 15-річчя творчого життя, а також 18 вересня презентує новий альбом. У відвертому інтерв'ю зірка розповіла про нові музичні твори, про те, як вдома перетворюється із поп-діви у звичайну жінку, як доглядає за собою, а також про сина Веніаміна.

Еротична фотосесія відбувалася в Нью-Йорку. Тіна позувала для знаменитого фотографа Грега Суолса, який знімкував Кім Кардашян, Кайлі Дженнер, а також Кеті Перрі.

"Моя пристрасть – це флірт, який ні до чого не зобов'язує. Флірт на сцені із глядачем. Мені цього достатньо. Звісно, що жінці потрібен чоловік. Мій чоловік був у моєму житті – і він з'явився саме в той момент, коли був необхідним Він фактично витягнув мене із усіх бід. Якби не Женя, могло б не бути тієї Тіни Кароль, з якою ви сьогодні спілкуєтеся. Зустріч із Женею – це доля, не кожному так щастить. Що буде далі – не знаю. У цьому сенсі я фаталістка", – зізналася Кароль.

Еротична фотосесія Тіни Кароль

На одому із кадрів артистка зображена, лежачи на ліжку, у шерстяному пуловері. Вона позує без трусиків, прикрившись ковдрою.



Тіна Кароль у фотосесії для Vogue UA / Фото: Vogue.ua

Прихильники побачили виконавицю із незвичною зачіскою та широкими чорними стрілками. Під час фотосесії вона приміряла розкішні аутфіти від Dior, Saint Laurent, Miu Miu і Brandon Maxwell.



Тіна Кароль у фотосесії для Vogue UA / Фото: Vogue.ua



Тіна Кароль у фотосесії для Vogue UA / Фото: Vogue.ua



Тіна Кароль у фотосесії для Vogue UA / Фото: Vogue.ua