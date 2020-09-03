Без трусиків і з оголеними грудьми: Тіна Кароль позувала у гарячій фотосесії – еротичні фото 18+
Популярна українська виконавиця Тіна Кароль неабияк вразила шанувальників. Вона позувала в епатажному образі, де зовсім не схожа на себе, а також постала перед камерою без трусиків, хизуючись витонченою фігурою.
Тіна Кароль не припиняє дивувати шанувальників. Зірка позувала у надзвичайно звабливих образах. У зйомці для знаменитого видання Vogue UA артистка продемонструвала усю свою сексуальність. Жіінка стала головною героїнею вересневого випуску.
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Цього року Тіна святкує 15-річчя творчого життя, а також 18 вересня презентує новий альбом. У відвертому інтерв'ю зірка розповіла про нові музичні твори, про те, як вдома перетворюється із поп-діви у звичайну жінку, як доглядає за собою, а також про сина Веніаміна.
Еротична фотосесія відбувалася в Нью-Йорку. Тіна позувала для знаменитого фотографа Грега Суолса, який знімкував Кім Кардашян, Кайлі Дженнер, а також Кеті Перрі.
"Моя пристрасть – це флірт, який ні до чого не зобов'язує. Флірт на сцені із глядачем. Мені цього достатньо. Звісно, що жінці потрібен чоловік. Мій чоловік був у моєму житті – і він з'явився саме в той момент, коли був необхідним Він фактично витягнув мене із усіх бід. Якби не Женя, могло б не бути тієї Тіни Кароль, з якою ви сьогодні спілкуєтеся. Зустріч із Женею – це доля, не кожному так щастить. Що буде далі – не знаю. У цьому сенсі я фаталістка", – зізналася Кароль.
Еротична фотосесія Тіни Кароль
На одому із кадрів артистка зображена, лежачи на ліжку, у шерстяному пуловері. Вона позує без трусиків, прикрившись ковдрою.
Тіна Кароль у фотосесії для Vogue UA / Фото: Vogue.ua
Прихильники побачили виконавицю із незвичною зачіскою та широкими чорними стрілками. Під час фотосесії вона приміряла розкішні аутфіти від Dior, Saint Laurent, Miu Miu і Brandon Maxwell.
Тіна Кароль у фотосесії для Vogue UA / Фото: Vogue.ua
Тіна Кароль у фотосесії для Vogue UA / Фото: Vogue.ua
Тіна Кароль у фотосесії для Vogue UA / Фото: Vogue.ua