Знаменита українська співачка Тіна Кароль виступила на концерті з нагоди Дня Назалежності. Зірка підкорила публіку не лише проникливим виконанням, а й фантастичним образом. Для заходу вона обрала сукню, вага якої 6 кілограмів.

Разом зі знаменитими колегами Тіна Кароль виступила на Софійській площі з піснями Ірини Білик "А я пливу у човні" та Наталії Могилевської "Місяць". В інстаграмі зірка показала відео з чуттєвого виступу, проте публіку вразила й її розкішна сукня, яку для співачки підготувала українська дизайнерка Олена Романова.

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Тіна Кароль постала у сукні довжини максі з пікантним вирізом до стегон, який акцентував на її струнких ніжках. Вбрання складалося з топу на широких бретелях, що звабливо оголював підтягнутий живіт та підкреслював тендітну талію.

Сукня була повністю виконана з металевих намистин, кількість яких перевалила за 15 тисяч, а робота над нею тривала 180 годин – майже 8 днів безперервно. Зважаючи на такий декор, вбрання важило 6 кілограмів й рухатись у ньому було досить непросто. Образ Тіна Кароль завершила сріблястими босоніжками на підборах, голлівудською укладкою та вишуканим макіяжем.



Тіна Кароль у розкішній сукні / Фото: Instagram Stories / @tina_karol



Тіна Кароль у розкішній сукні / Фото: Instagram Stories / @tina_karol



Тіна Кароль у розкішній сукні / Фото: Instagram Stories / @tina_karol Тіна Кароль у розкішній сукні / Фото: Instagram Stories / @tina_karol



Тіна Кароль з іншими артистами на День Незалежності / Фото: Офіс Президента