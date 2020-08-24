Знаменитая украинская певица Тина Кароль выступила на концерте по случаю Дня назависимости. Звезда покорила публику не только проникновенным исполнением, но и фантастическим образом. Для мероприятия она выбрала платье, вес которого 6 килограммов.

Вместе со знаменитыми коллегами Тина Кароль выступила на Софийской площади с песнями Ирины Билык "А я пливу у човні" и Натальи Могилевской "Місяць". В Инстаграме звезда показала видео с чувственного выступления, однако публику поразило и ее роскошное платье, которое для певицы подготовила украинский дизайнер Елена Романова.

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Тина Кароль предстала в платье длины макси с пикантным вырезом до бедер, который акцентировал на ее стройных ножках. Наряд состоял из топа на широких бретелях, что соблазнительно обнажал подтянутый живот и подчеркивал хрупкую талию.

Платье было полностью выполнено из металлических бусин, количество которых перевалило за 15 тысяч, а работа над ним длилась 180 часов – почти 8 дней напролет. Учитывая такой декор, наряд весил 6 килограммов и двигаться в нем было довольно непросто. Образ Тина Кароль завершила серебристыми босоножками на каблуке, голливудской укладкой и изысканным макияжем.

Тина Кароль в роскошном платье / Фото: Instagram Stories / @tina_karol

Тина Кароль в роскошном платье / Фото: Instagram Stories / @tina_karol

Тина Кароль в роскошном платье / Фото: Instagram Stories / @tina_karol

Тина Кароль с другими артистами в День Независимости / Фото: офис Президента