Сьогодні – День ангела Тетяни: добірка щирих привітань у прозі, віршах та картинках

12 січня за новим церковним календарем свої іменини відзначають Тетяни. Бажаємо вам спокійного дня, вдалого святкування та прекрасного настрою.

До Дня ангела Тетяни 24 Канал зібрав привітання у прозі, віршах та картинках. Зберігайте нашу добірку та надсилайте теплі слова друзям, рідним і знайомим.

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День ангела Тетяни: привітання у віршах

Сьогодні твої іменини, Тетянко!

Бажаю в душі лиш веселих пісень,

Щоб ти посміхалася кожного ранку,

Щоб був повен радощів кожен твій день!



Нехай береже тебе янголятко

Від різних невдач та лихої біди!

Бажаю здоров’я, кохання, достатку,

І щоб усі мрії здійснювались завжди!

***

В Тетянин день тобі бажаю

Добра, безмірної краси,

І від душі сьогодні я вітаю,

Зроблю, що скажеш, лише попроси.

Нехай же ласка, і любов, й натхнення,

Упевнено в долю ввійдуть,

Тобі бажаю щирого везіння,

Хай сумніви геть всі підуть!

День ангела Тетяни 2024 / Фото Mobile Cards

***

Немає у світі такої людини,

Щоб очі блищали, як гарні перлини.

Так стародавні греки ще вважали

Й Тетяну обраною звали.

Тетяно, рідна,

Ти маленька фея.

Ти диво з див –

Чарівна орхідея.

Бажаємо тобі добра,

За тебе вип’ємо вина.

***

З днем Тетяни, моя люба,

Будь завжди щаслива.

Хай Свята дарує мудрість

І кохання щире.

Чує хай Свята Тетяна

Всі твої бажання,

Допоможе в час важкий,

Смутку і зітхання.

***

Тетянин день прийшов сьогодні,

Нехай здоров'я принесе,

Нехай подарує багато щастя

І всі проблеми забере!

Нехай подарує настрій

І захистить тебе від зла.

Нехай буде все завжди в порядку.

І вітаю я тебе!

День ангела Тетяни 2024 / Фото pruvitannja.com.ua

День ангела Тетяни: привітання у прозі

З Днем ангела, люба Таню! Нехай не лише сьогодні, але й завжди удача супроводжує тебе у всіх починаннях, а ангел оберігає від незгод. Хай у тебе ніколи не виникає складних перешкод у житті, а мрії стають реальністю швидше, аніж очікуєш!

***

Дорога Тетяно, з іменинами тебе! У цей світлий день бажаю миру, добра, кохання, щастя, добробуту, успіху та здоров'я. Нехай ангел-охоронець оберігає тебе від усіх негараздів, а в душі панує віра, спокій та благодать.

***

У День ангела хочу побажати тобі, Таню, щоб ангел завжди тебе оберігав і допомагав у всіх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжувала удача та процвітання.

День ангела Тетяни 2024 / Фото "Апостроф"

***

Вітаємо з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч: у хвилини радості й смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти радітимеш – порадіє разом з тобою.

***

Тетяно, нехай світ огорне тебе любов’ю, захистом, вдачею та щастям. Нехай кожен твій день наповнюється щирими усмішками та теплими зустрічами. Нехай всі твої бажані плани на життя збуваються кращим чином, а сонце освічує шлях у правильне майбутнє!

День ангела Тетяни 2024 / Фото vjoy.cc