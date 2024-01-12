До Дня ангела Тетяни 24 Канал зібрав привітання у прозі, віршах та картинках. Зберігайте нашу добірку та надсилайте теплі слова друзям, рідним і знайомим.
Актуально За новим стилем: календар релігійних свят на січень 2024 року
День ангела Тетяни: привітання у віршах
Сьогодні твої іменини, Тетянко!
Бажаю в душі лиш веселих пісень,
Щоб ти посміхалася кожного ранку,
Щоб був повен радощів кожен твій день!
Нехай береже тебе янголятко
Від різних невдач та лихої біди!
Бажаю здоров’я, кохання, достатку,
І щоб усі мрії здійснювались завжди!
***
В Тетянин день тобі бажаю
Добра, безмірної краси,
І від душі сьогодні я вітаю,
Зроблю, що скажеш, лише попроси.
Нехай же ласка, і любов, й натхнення,
Упевнено в долю ввійдуть,
Тобі бажаю щирого везіння,
Хай сумніви геть всі підуть!
День ангела Тетяни 2024 / Фото Mobile Cards
***
Немає у світі такої людини,
Щоб очі блищали, як гарні перлини.
Так стародавні греки ще вважали
Й Тетяну обраною звали.
Тетяно, рідна,
Ти маленька фея.
Ти диво з див –
Чарівна орхідея.
Бажаємо тобі добра,
За тебе вип’ємо вина.
***
З днем Тетяни, моя люба,
Будь завжди щаслива.
Хай Свята дарує мудрість
І кохання щире.
Чує хай Свята Тетяна
Всі твої бажання,
Допоможе в час важкий,
Смутку і зітхання.
***
Тетянин день прийшов сьогодні,
Нехай здоров'я принесе,
Нехай подарує багато щастя
І всі проблеми забере!
Нехай подарує настрій
І захистить тебе від зла.
Нехай буде все завжди в порядку.
І вітаю я тебе!
День ангела Тетяни 2024 / Фото pruvitannja.com.ua
День ангела Тетяни: привітання у прозі
З Днем ангела, люба Таню! Нехай не лише сьогодні, але й завжди удача супроводжує тебе у всіх починаннях, а ангел оберігає від незгод. Хай у тебе ніколи не виникає складних перешкод у житті, а мрії стають реальністю швидше, аніж очікуєш!
***
Дорога Тетяно, з іменинами тебе! У цей світлий день бажаю миру, добра, кохання, щастя, добробуту, успіху та здоров'я. Нехай ангел-охоронець оберігає тебе від усіх негараздів, а в душі панує віра, спокій та благодать.
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У День ангела хочу побажати тобі, Таню, щоб ангел завжди тебе оберігав і допомагав у всіх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжувала удача та процвітання.
День ангела Тетяни 2024 / Фото "Апостроф"
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Вітаємо з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч: у хвилини радості й смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти радітимеш – порадіє разом з тобою.
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Тетяно, нехай світ огорне тебе любов’ю, захистом, вдачею та щастям. Нехай кожен твій день наповнюється щирими усмішками та теплими зустрічами. Нехай всі твої бажані плани на життя збуваються кращим чином, а сонце освічує шлях у правильне майбутнє!
День ангела Тетяни 2024 / Фото vjoy.cc