Ко Дню ангела Татьяны 24 Канал собрал поздравления в прозе, стихах и картинках. Сохраняйте нашу подборку и отправляйте теплые слова друзьям, родным и знакомым.

Актуально По новому стилю: календарь религиозных праздников на январь 2024 года

День ангела Татьяны: поздравления в стихах

Сьогодні твої іменини, Тетянко!

Бажаю в душі лиш веселих пісень,

Щоб ти посміхалася кожного ранку,

Щоб був повен радощів кожен твій день!



Нехай береже тебе янголятко

Від різних невдач та лихої біди!

Бажаю здоров’я, кохання, достатку,

І щоб усі мрії здійснювались завжди!

***

В Тетянин день тобі бажаю

Добра, безмірної краси,

І від душі сьогодні я вітаю,

Зроблю, що скажеш, лише попроси.

Нехай же ласка, і любов, й натхнення,

Упевнено в долю ввійдуть,

Тобі бажаю щирого везіння,

Хай сумніви геть всі підуть!

День ангела Татьяны 2024 / Фото Mobile Cards

***

Немає у світі такої людини,

Щоб очі блищали, як гарні перлини.

Так стародавні греки ще вважали

Й Тетяну обраною звали.

Тетяно, рідна,

Ти маленька фея.

Ти диво з див –

Чарівна орхідея.

Бажаємо тобі добра,

За тебе вип’ємо вина.

***

З днем Тетяни, моя люба,

Будь завжди щаслива.

Хай Свята дарує мудрість

І кохання щире.

Чує хай Свята Тетяна

Всі твої бажання,

Допоможе в час важкий,

Смутку і зітхання.

***

Тетянин день прийшов сьогодні,

Нехай здоров'я принесе,

Нехай подарує багато щастя

І всі проблеми забере!

Нехай подарує настрій

І захистить тебе від зла.

Нехай буде все завжди в порядку.

І вітаю я тебе!

День ангела Татьяны 2024 / Фото pruvitannja.com.ua

День ангела Татьяны: поздравление в прозе

С Днем ангела, дорогая Таня! Пусть не только сегодня, но всегда удача сопровождает тебя во всех начинаниях, а ангел оберегает от несогласий. Пусть у тебя никогда не возникает сложных препятствий в жизни, а мечты становятся реальностью быстрее, чем ожидаешь!

***

Дорогая Татьяна, с именинами тебя! В этот светлый день желаю мира, добра, любви, счастья, благополучия, успеха и здоровья. Пусть ангел-хранитель предохраняет тебя от всех невзгод, а в душе царит вера, покой и благодать.

***

В День ангела хочу пожелать тебе, Таня, чтобы ангел всегда тебя оберегал и помогал во всех делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождала удача и процветание.

День ангела Татьяны 2024 / Фото "Апостроф"

***

Поздравляем с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда будет рядом: в минуты радости и печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться – порадуется вместе с тобой.

***

Татьяна, пусть мир окутает тебя любовью, защитой, нравом и счастьем. Пусть каждый твой день наполняется искренними улыбками и теплыми встречами. Пусть все твои желанные планы на жизнь сбываются лучшим образом, а солнце просвещает путь в правильное будущее!

День ангела Татьяны 2024 / Фото vjoy.cc