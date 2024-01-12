Ко Дню ангела Татьяны 24 Канал собрал поздравления в прозе, стихах и картинках. Сохраняйте нашу подборку и отправляйте теплые слова друзьям, родным и знакомым.
Актуально По новому стилю: календарь религиозных праздников на январь 2024 года
День ангела Татьяны: поздравления в стихах
Сьогодні твої іменини, Тетянко!
Бажаю в душі лиш веселих пісень,
Щоб ти посміхалася кожного ранку,
Щоб був повен радощів кожен твій день!
Нехай береже тебе янголятко
Від різних невдач та лихої біди!
Бажаю здоров’я, кохання, достатку,
І щоб усі мрії здійснювались завжди!
***
В Тетянин день тобі бажаю
Добра, безмірної краси,
І від душі сьогодні я вітаю,
Зроблю, що скажеш, лише попроси.
Нехай же ласка, і любов, й натхнення,
Упевнено в долю ввійдуть,
Тобі бажаю щирого везіння,
Хай сумніви геть всі підуть!
День ангела Татьяны 2024 / Фото Mobile Cards
***
Немає у світі такої людини,
Щоб очі блищали, як гарні перлини.
Так стародавні греки ще вважали
Й Тетяну обраною звали.
Тетяно, рідна,
Ти маленька фея.
Ти диво з див –
Чарівна орхідея.
Бажаємо тобі добра,
За тебе вип’ємо вина.
***
З днем Тетяни, моя люба,
Будь завжди щаслива.
Хай Свята дарує мудрість
І кохання щире.
Чує хай Свята Тетяна
Всі твої бажання,
Допоможе в час важкий,
Смутку і зітхання.
***
Тетянин день прийшов сьогодні,
Нехай здоров'я принесе,
Нехай подарує багато щастя
І всі проблеми забере!
Нехай подарує настрій
І захистить тебе від зла.
Нехай буде все завжди в порядку.
І вітаю я тебе!
День ангела Татьяны 2024 / Фото pruvitannja.com.ua
День ангела Татьяны: поздравление в прозе
С Днем ангела, дорогая Таня! Пусть не только сегодня, но всегда удача сопровождает тебя во всех начинаниях, а ангел оберегает от несогласий. Пусть у тебя никогда не возникает сложных препятствий в жизни, а мечты становятся реальностью быстрее, чем ожидаешь!
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Дорогая Татьяна, с именинами тебя! В этот светлый день желаю мира, добра, любви, счастья, благополучия, успеха и здоровья. Пусть ангел-хранитель предохраняет тебя от всех невзгод, а в душе царит вера, покой и благодать.
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В День ангела хочу пожелать тебе, Таня, чтобы ангел всегда тебя оберегал и помогал во всех делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождала удача и процветание.
День ангела Татьяны 2024 / Фото "Апостроф"
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Поздравляем с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда будет рядом: в минуты радости и печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться – порадуется вместе с тобой.
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Татьяна, пусть мир окутает тебя любовью, защитой, нравом и счастьем. Пусть каждый твой день наполняется искренними улыбками и теплыми встречами. Пусть все твои желанные планы на жизнь сбываются лучшим образом, а солнце просвещает путь в правильное будущее!
День ангела Татьяны 2024 / Фото vjoy.cc