Журналіст програми "Знак якості" Костянтин Грубич повідомив, що він і його дружина інфікувались COVID-19. На його думку, сталось це у потязі по дорозі на Шацькі озера.

Про хворобу Костянтин Грубич написав на своїй фейсбук-сторінці. Хвороба спіткала усіх під час відпочинку на Шацьких озерах. Спочатку журналіст з ведучою думали, що це звичайна застуда, але повернувшись до Києва, сімейний лікар порадив зробити ПЛР-тести. Позитивні результати показали тести журналіста та його дружини, у дітей були негативні. Про це він дізнався у День Незалежності.

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"Під час поїздки на Шацькі озера в нашій родині трапилася, як нам думалося, застуда – у кожного за своїм сценарієм. Почала дочка Влада – чотири дні сильно боліло горло і нежить. Потім захворіла дружина Світлана – горло, температура 38,2, головний біль, кашель. Син Ярослав почав кашляти, але без температури, на оці проявився кон'юнктивіт, боліла голова. У мене два вечори була температура, було погано. Температура була не вищою, ніж 37,2, кашлю не було, голова боліла і спину ламало. Думали, що обпікся, коли ходив у озері по 200 метрів до глибини. Думали, що ГРВІ, оскільки на Світязі перепади температур були до 20 градусів. Лікувалися по-східному: пили чай, збивали температуру, і через кілька днів ніби все пройшло. Начебто", – розповів про симптоми захворювання чоловік.

Погіршення самопочуття у Грубича почалось після повернення у Київ. У нього піднялась температура і почався кашель. Також погіршився став і в доньки, і після здачі ПЛР-тестів за рекомендацією лікаря, з'ясувалось, що телеведучий хворий на коронавірус, а донька – ні. Згодом зробили тести і дружині з сином, де підтвердилось, що дружина теж хвора на COVID-19, а син – ні. Дітям ще робитимуть аналізи, щоб дізнатись, чи перехворіли вони коронавірусом також.

"Найголовніше, що Світлана пішла на поправку. Себе відношу до тих, хто хворіє майже безсимптомно. Зазвичай я на головний біль, легкий кашель і невисоку разову температуру не звертаю уваги. Насправді, коронавірус не вигадка і не чиясь причина збагатитися і всіх налякати. Це реальність, яка рано чи пізно торкнеться кожного. Контактів різних було багато, при цьому ні масок, ні соціальної дистанції ніхто з моїх близьких не уникав. Найвірогідніше місце зараження – в потязі. Купували квитки як на двох в купе, а насправді зустріли там сусідів і їхали в повному вагоні. Симптоми проявилися через 7-8 днів після цієї поїздки", – розповів Грубич.

У підсумку телеведучий нагадав, що варто дотримуватися всіх карантинних правил: обробляти руки, носити маски і не бути легковажними.

Симптоми застуди проявилися саме через 7-8 днів після тої поїздки. Ну то таке, вже нічого не зміниш. Нам. А комусь ще можна запобігти хворобі: дотримуйтеся усіх карантинних вимог, обробляйте руки, носіть маски і не будьте легковажними. Бо не всім пощастить перенести нову хворобу легко і без наслідків. Знайте цю інформацію. Наша історія – як аргумент бути пильними,

– зазначив ведучий.

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