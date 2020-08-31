Журналист программы "Знак качества" Константин Грубич сообщил, что он и его жена заразились COVID-19. По его мнению, произошло это в поезде по дороге на Шацкие озера.

О болезни Константин Грубич написал на своей фейсбук-странице. Болезнь постигла всех во время отдыха на Шацких озерах. Сначала журналист с ведущей думали, что это обычная простуда, но вернувшись в Киев, семейный врач посоветовал сделать ПЦР-тесты. Положительные результаты показали тесты журналиста и его жены, у детей были отрицательные. Об этом он узнал в День Независимости.

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"Во время поездки на Шацкие озера в нашей семье случилась, как нам думалось, простуда – у каждого по своему сценарию. Начала дочь Влада – четыре дня сильно болело горло и насморк. Затем заболела жена Светлана – горло, температура 38,2, головная боль, кашель. Сын Ярослав начал кашлять, но без температуры, в глазу проявился конъюнктивит, болела голова. У меня два вечера была температура, было плохо. Температура была не выше, чем 37,2, кашля не было, голова болела и спину ломало. Думали, что обжегся, когда ходил в озере по 200 метров до глубины. Думали, что ОРВИ, поскольку на Свитязь перепады температур были до 20 градусов. Лечились по-восточному: пили чай, сбивали температуру, и через несколько дней вроде все прошло. Вроде", – рассказал о симптомах заболевания мужчина.

Ухудшение самочувствия у Грубича началось после возвращения в Киев. У него поднялась температура и начался кашель. Также ухудшилось состояние и у дочери, и после сдачи ПЦР-тестов по рекомендации врача, выяснилось, что телеведущий болен коронавирусом, а дочь – нет. Впоследствии сделали тесты жене с сыном, где подтвердилось, что жена тоже больна COVID-19, а сын – нет. Детям еще будут делать анализы, чтобы узнать, переболели ли они коронавирусом также.

"Самое главное, что Светлана пошла на поправку. Себя отношу к тем, кто болеет почти бессимптомно. Обычно я на головную боль, легкий кашель и невысокую разовую температуру не обращаю внимания. На самом деле, коронавирус не выдумка и не чья-то причина обогатиться и всех напугать. Это реальность, которая рано или поздно коснется каждого. Контактов разных было много, при этом ни масок, ни социальной дистанции никто из моих близких не избегал. Вероятнее всего место заражения – в поезде. Покупали билеты как на двоих в купе, а на самом деле встретили там соседей и ехали в полном вагоне. Симптомы проявились через 7-8 дней после этой поездки", – рассказал Грубич.

В итоге телеведущий напомнил, что следует придерживаться всех карантинных правил: обрабатывать руки, носить маски и не быть легкомысленными.

Симптомы простуды проявились именно через 7-8 дней после той поездки. Ну такое, уже ничего не изменишь. Нам. А кому-то еще можно предотвратить болезнь: соблюдайте все карантинные требования, обрабатывайте руки, носите маски и не будьте легкомысленными. Потому что не всем удастся перенести новую болезнь легко и без последствий. Знайте эту информацию. Наша история – как аргумент быть бдительными,

– отметил ведущий.

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