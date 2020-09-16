Знаменитий тайванський актор та співак Алієн Хуан помер у 36-річному віці. Його тіло знайшов батько у власній квартирі. Ця смерть вже є третьою серед азіатських акторів за останню добу.

Про смерть Алієна повідомляє видання Variety. Його тіло знайшли зранку 16 вересня. Наразі причину смерті правоохоронці не встановили.

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Що відомо про смерть Алієна Хуана?

За інформацією місцевих ЗМІ, зірка серіалу "Токійська Джульєтта" на час смерті був одягнений в топ, проте на ньому не було нижньої білизни. Поруч із тілом на підлозі були плями крові. Актор лежав в коридорі поруч із ванною кімнатою, де була наповнена ванна. Слідів наркотичних речовин та алкоголю в квартирі не знайшли.

Згідно з записами камер відеоспостереження, Хуан повернувся додому ввечері 15 вересня. Після цього він не покидав помешкання. Тіло артиста знайшов його батько, який приїхав вранці.

Смерть Алієна Хуана стала третьою за добу

Світ по-справжньому шокувала новина про третю смерть азійських акторів. У пресі та мережі активно обговорюють втрату акторок О Ін Хе та Сей Ашини, про смерті яких також стало відомо сьогодні. Що спільного у цих трьох трагічних випадків – читайте далі.

Троє акторів померли у віці 36 років.

Тіла О Ін Хе, Сей Ашини та Алієна Хуана знайшли у їхніх помешканнях в Південній Кореї, Японії і Тайбеї.

Рідні та друзі виявили знаменитостей, коли ті не вийшли на зв'язок.

Правоохоронці підозрюють, що причиною двох перших смертей є самогубство, щодо третьої – наразі невідомо.

Передсмертних записок померлі не залишили.

Усі актори були популярними у своїх країнах, з'являлися на телешоу, їхньою творчістю захоплювалися мільйони.

Наразі трагедії не пов'язують між собою, проте у них є багато спільного, що шокує.

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Що відомо про кар'єру Алієна Хуана?

Алієн Хуан був не лише актором, а й популярним співаком. Раніше хлопець був учасником музичних гуртів HC3 і Cosmo.

Проте популярність йому принесла все-таки кар'єра у кіно. Він став зіркою серіалу "Токійська Джульєтта", а також знімався у фільмах "Гатао", "Все через кохання", "Вперед, божевільний гангстере!", "Вже знаменита". Також Алієн брав участь у зйомках естрадних шоу.

У 2008 році він навіть заснував бренд одягу Alien Evolution Studio, який існує і сьогодні.