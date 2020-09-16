Знаменитый тайваньский актер и певец Алиен Хуан умер в 36-летнем возрасте. Его тело нашел отец в собственной квартире. Эта смерть уже является третьей среди азиатских актеров за последние сутки.

О смерти Алиена сообщает издание Variety. Его тело нашли утром 16 сентября. Сейчас причину смерти правоохранители не установили.

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Что известно о смерти Алиена Хуана?

По информации местных СМИ, звезда сериала "Токийская Джульетта" на время смерти был одет в топ, однако на нем не было нижнего белья. Рядом с телом на полу были пятна крови. Актер лежал в коридоре рядом с ванной комнатой, где была наполнена ванна. Следов наркотических веществ и алкоголя в квартире не нашли.

Согласно записям камер видеонаблюдения, Хуан вернулся домой вечером 15 сентября. После этого он не покидал помещение. Тело артиста нашел его отец, приехавший утром.

Смерть Алиена Хуана стала третьей за сутки

Мир по-настоящему шокировала новость о третьей смерти азиатских актеров. В прессе и сети активно обсуждают потерю актрис О Ин Хэ и Сей Ашины, о смерти которых также стало известно сегодня. Что общего у этих трех трагических случаев – читайте далее.

Трое актеров умерли в возрасте 36 лет.

Тела О Ин Хэ, Сей Ашины и Алиена Хуана нашли в их жилищах в Южной Корее, Японии и Тайбэе.

Родные и друзья обнаружили знаменитостей, когда те не вышли на связь.

Правоохранители подозревают, что причиной двух первых смертей является самоубийство, относительно третьей – пока неизвестно.

Предсмертных записок умершие не оставили.

Все актеры были популярными в своих странах, появлялись на телешоу, их творчеством восхищались миллионы.

Сейчас трагедии не связывают между собой, однако у них есть много общего, что шокирует.

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Что известно о карьере Алиена Хуана?

Алиен Хуан был не только актером, но и популярным певцом. Ранее парень был участником музыкальных групп HC3 и Cosmo.

Однако известность ему принесла все-таки карьера в кино. Он стал звездой сериала "Токийская Джульетта", а также снимался в фильмах "Гатао", "Все за любовь", "Вперед, сумасшедший гангстер!", "Уже знаменитая". Также Алиен участвовал в съемках эстрадных шоу.

В 2008 году он даже основал бренд одежды Alien Evolution Studio, который существует и сегодня.