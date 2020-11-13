Вже за 2 дні, 15 листопада, відбудеться 12 випуск шоу "Танці з зірками". Нещодавно стало відомо, що цього ефіру учасники танцюватимуть з суддями. Також організатори назвали ім'я зіркового ведучого.

Четвертий сезон легендарного проєкту "Танці з зірками" підходить до завершення. Але учасники дивуватимуть своїми постановками ще більше, так само, як і організатори вражатимуть тематиками випусків та запрошеними гостями. Цього разу стало відомо, хто стане новим ведучим зіркового балкону. Про це повідомили на офіційній сторінці шоу в інстаграмі.

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Так, цієї неділі, 15 жовтня, зірковою ведучою стане популярна українська артистка та співачка Оля Полякова. Вона зустрічатиме учасників після їхніх вражаючих виступів, ставитиме цікаві питання та дізнаватися про емоції танцівників на шоу.

Цієї неділі, у грандіозному чвертьфіналі шоу, ведучою зіркового балкону буде фантастична Оля Полякова. Співачка зустрічатиме пари після виступів і першою дізнаватиметься їхні враження,

– написали на офіційній сторінці шоу.

Нагадаємо, що 12 випуск "Танців з зірками" готує чимало сюрпризів для глядачів. Суддею-джокером цього ефіру стане актор Павло Вишняков. Він брав участь у проєкті 2 роки тому. Окрім того, пари виконають два танці: один традиційний, а інший з суддями шоу. Також 4 танцювальні пари виконають "танець за життя", який зможе пропустити їх у фінал. Які види танцю та з ким вийде на паркет Катерина Кухар, Влад Яма та Григорій Чапкіс – читайте в матеріалі.