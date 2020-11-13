Уже через 2 дня, 15 ноября, состоится 12 выпуск шоу "Танцы со звездами". Недавно стало известно, что в этом эфире участники будут танцевать с судьями. Также организаторы назвали имя звездного ведущего.

Четвертый сезон легендарного проекта "Танцы со звездами" подходит к завершению. Но участники будут удивлять своими постановками еще больше, так же, как и организаторы будут поражать тематиками выпусков и приглашенными гостями. На этот раз стало известно, кто станет новым ведущим звездного балкона. Об этом сообщили на официальной странице шоу в инстаграме.

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Так, в это воскресенье, 15 октября, звездной ведущей станет популярная украинская артистка и певица Оля Полякова. Она будет встречать участников после их впечатляющих выступлений, задавать интересные вопросы и узнавать об эмоциях танцоров на шоу.

В это воскресенье, в грандиозном четвертьфинале шоу, ведущей звездного балкона будет фантастическая Оля Полякова. Певица будет встречать пары после выступлений и первой узнавать их впечатления,

- написали на официальной странице шоу.

Напомним, что 12 выпуск "Танцев со звездами" готовит немало сюрпризов для зрителей. Судьей-джокером этого эфира станет актер Павел Вишняков. Он участвовал в проекте 2 года назад. Кроме того, пары исполнят два танца: один традиционный, а другой с судьями шоу. Также 4 танцевальные пары исполнят "танец за жизнь", который сможет пропустить их в финал. Какие виды танца и с кем выйдет на паркет Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис – читайте в материале.