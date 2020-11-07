В 11 випуску "Танців з зірками", який відбудеться вже завтра, на глядачів чекатиме "Родинний вечір". Вже відомо, що до трійки незмінних суддів приєднається переможниця минулого сезону та "Холостячка" Ксенія Мішина, а тепер організатори назвали ім'я зіркового ведучого.

Новий сезон "Танців з зірками" наближається до фіналу. Щонеділі учасники вражають глядачів неймовірними хореографічними постановками, які також оцінюють судді, до яких приєднуються зіркові учасники минулих сезонів. На офіційній сторінці проєкту в інстаграмі розсекретили, хто зі знаменитостей стане ведучим балкону в 11 випуску – читайте далі.

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11 прямий ефір буде по-справжньому вражаючим. До трійки суддів приєднається Ксенія Мішина, а ведучим зіркового балкону стане Юрій Ткач – шоумен, учасник зіркової команди ПТП на шоу "Маскарад". Саме він зустрічатиме учасників після виступу, тому море гумору і гарного настрою на увесь вечір гарантовано.

Нагадаємо, 11 випуск "Танців з зірками" буде присвячений родині. Учасники вийдуть на паркет із найріднішими людьми, з якими виконають особливі постановки. Проте це не все. Саме з 11 прямого ефіру пари мають підготувати два танці, з якими виступатимуть. Отже, після сімейного танцю кожен зірковий учасник вийде на паркет зі своїм незмінним партнером.