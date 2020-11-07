В 11 выпуске "Танцев со звездами", который состоится уже завтра, зрителей ждет "Семейный вечер". Уже известно, что к тройке бессменных судей присоединится победительница прошлого сезона и "Холостячка" Ксения Мишина, а теперь организаторы назвали имя звездного ведущего.

Новый сезон "Танцев со звездами" приближается к финалу. Каждое воскресенье участники поражают зрителей невероятными хореографическими постановками, которые также оценивают судьи, к которым присоединяются звездные участники прошлых сезонов. На официальной странице проекта в инстаграме рассекретили, кто из знаменитостей станет ведущим балкона в 11 выпуске – читайте далее.

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11 прямой эфир будет по-настоящему впечатляющим. К тройке судей присоединится Ксения Мишина, а ведущим звездного балкона станет Юрий Ткач – шоумен, участник звездной команды ПТП на шоу "Маскарад". Именно он будет встречать участников после выступления, поэтому море юмора и хорошего настроения на весь вечер гарантировано.

Напомним, 11 выпуск "Танцев со звездами" будет посвящен семье. Участники выйдут на паркет с самыми родными людьми, с которыми исполнят особые постановки. Однако это не все. Именно к 11 прямому эфиру пары должны подготовить два танца, с которыми будут выступать. Итак, после семейного танца каждый звездный участник выйдет на паркет со своим неизменным партнером.