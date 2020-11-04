Уже в это воскресенье, 8 ноября, состоится 11 Прямой эфир "Танцев со звездами". Участников остается все меньше, поэтому борьба становится ожесточеннее. Важны не только голоса зрителей, но и оценки судей. Кто через несколько дней присоединится к неизменной тройке – читайте далее.

"Танцы со звездами" уверенно приближаются к финалу. Пары неустанно тренируются, чтобы показать максимум хореографических умений и очаровать публику и судей. Работы для участников стало еще больше. Теперь они будут показывать по две постановки каждый эфир. Кто будет оценивать выступления в это воскресенье, рассекретили на сайте tsn.ua.

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Влад Яма, Екатерина Кухар и Григорий Чапкис неизменно займут свои места за судейским столом. Однако согласно правилам нового сезона, каждое воскресенье к ним присоединяется звездный участник прошлых сезонов.

8 ноября на экранах зрители увидят победительницу третьего сезона "Танцев со звездами" актрису и главную "Холостячку" страны Ксению Мишину.

Также известно, что будет два приглашенных гостя, которые порадуют поклонников своими выступлениями. В частности, на паркет выйдет Макс Барских и участница "Голоса страны", артистка продюсерского центра MONATIK Corporation – NiNO.