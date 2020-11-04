Вже цієї неділі, 8 листопада, відбудеться 11 прямий ефір "Танців з зірками". Учасників залишається все менше, тому боротьба стає запеклішою. Важливі не лише голоси глядачів, а й оцінки суддів. Хто через декілька днів приєднається до незмінної трійки – читайте далі.

"Танці з зірками" впевнено наближаються до фіналу. Пари невпинно тренуються, щоб показати максимум хореографічних вмінь та зачарувати публіку і суддів. Роботи для учасників стало ще більше. Від тепер вони показуватимуть по дві постановки кожного ефіру. Хто оцінюватиме виступи цієї неділі, розсекретили на сайті tsn.ua.

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Влад Яма, Катерина Кухар та Григорій Чапкіс незмінно займуть свої місця за суддівським столом. Проте згідно з правилами нового сезону, щонеділі до них приєднується зірковий учасник минулих сезонів.

8 листопада на екранах глядачі побачать переможницю третього сезону "Танців з зірками", акторку та головну "Холостячку" країни Ксенію Мішину.

Також відомо, що буде два запрошених гостя, які порадують прихильників своїми виступами. Зокрема, на паркет вийде Макс Барських та учасниця "Голосу країни", артистка продюсерського центру MONATIK Corporation – NiNO.