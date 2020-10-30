Традиційно під час кожного прямого ефіру до трійки суддів шоу "Танці з зірками" приєднується четвертий суддя-джокер, а на балконі учасників щоразу підтримують нові знаменитості. У 10 випуску номери оцінюватиме відома переможниця проєкту, а поряд з парами опиниться квартет улюблених ведучих.

В інстаграм-профілі "Танців з зірками" продюсери вже розкрили безліч деталей 10 прямого ефіру, проте головну інтригу вечора залишили наостанок. Вже стало відомо ім'я четвертого судді випуску та ведучих балкону.

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За суддівським столом поряд з примою-балериною Катериною Кухар, Владом Ямою і Григорієм Чапкісом опиниться переможниця першого оновленого сезону шоу "Танці з зірками" співачка Наталія Могилевська. Саме вона відкривала перший ефір проєкту як ведуча балкону. Тепер артистка оцінюватиме номери пар та ділитиметься особистим досвідом виступів на паркеті.

Додамо, що 10 випуск "Танців з зірками" присвячений Геловіну. Тому Наталія Могилевська, як і всі інші судді, приміряє містичний образ.

Ведучими балкону стануть Руслан Сенічкін, Людмила Барбір, Єгор Гордєєв та Неля Шовкопляс. Саме з цим квартетом програми "Сніданок з 1+1" українці прокидаються щоранку. Організатори вже пообіцяли, що ведучі також перевтіляться у містичних героїв.

Нагадаємо, у 10 ефірі "Танців з зірками" учасники обміняються партнерами та покажуть номери з танцівниками головних конкурентів. Так, запеклі суперниці Санта Дімопулос і Надія Мейхер вийдуть на паркет з танцівниками одна одної, а Оля Фреймут станцює з Дмитром Дікусаром. Крім того, на глядачів чекає виступ фіналіста проєкту "Голос країни" та Національного відбору на Євробачення – KHAYAT. Він виконає свій новий ліричний хіт "Темно".

Про перевтілення Катерини Кухар, Влада Ями і Григорія Чапкіса читайте тут.