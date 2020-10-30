Традиционно во время каждого прямого эфира к тройке судей шоу "Танцы со звездами" присоединяется четвертый судья-джокер, а на балконе участников каждый раз поддерживают новые знаменитости. В 10 выпуске номера будет оценивать известная победительница проекта, а рядом с парами окажется квартет любимых ведущих.

В инстаграм-профиле "Танцев со звездами" продюсеры уже раскрыли множество деталей 10 прямого эфира, однако главную интригу вечера оставили напоследок. Уже стало известно имя четвертого судьи выпуска и ведущих.

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За судейским столом рядом с примой-балериной Екатериной Кухар, Владом Ямой и Григорием Чапкисом окажется победительница первого обновленного сезона шоу "Танцы со звездами" певица Наталья Могилевская. Именно она открывала первый эфир проекта, как ведущая балкона. Теперь артистка будет оценивать номера пар и делиться личным опытом выступлений на паркете.

Добавим, что 10 выпуск "Танцев со звездами" посвящен Хеллоуину. Поэтому Наталья Могилевская, как и все остальные судьи, примеряет мистический образ.

Ведущими балкона станут Руслан Сеничкин, Людмила Барбир, Егор Гордеев и Неля Шовкопляс. Именно с этим квартетом программы "Завтрак с 1+1" украинцы просыпаются каждое утро. Организаторы уже пообещали, что ведущие также перевоплотятся в мистических героев.

Напомним, в 10 эфире "Танцев со звездами" участники обменяются партнерами и покажут номера с танцорами главных конкурентов. Так, заядлые соперницы Санта Димопулос и Надежда Мейхер выйдут на паркет с танцорами друг друга, а Оля Фреймут станцует с Дмитрием Дикусаром. Кроме того, зрителей ждет выступление финалиста проекта "Голос страны" и Национального отбора на Евровидение – KHAYAT. Он исполнит свой новый лирический хит "Темно".

О перевоплощении Екатерины Кухар, Влада Ямы и Григория Чапкиса читайте здесь.