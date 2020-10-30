10 выпуск шоу "Танцы со звездами" посвящен Хеллоуину. Однако эфир будет не только мистическим, но и драматичным, ведь участники обменяются партнерами и покажут фантастические номера с танцорами главных конкурентов.

В это воскресенье, 1 ноября, состоится долгожданный 10 эфир проекта "Танцы со звездами", в котором конкуренты уже традиционно обмениваются партнерами. Организаторы шоу показали новые пары на официальной странице в инстаграме.

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Так, фаворитка сезона Санта Димопулос выйдет на паркет с партнером главной соперницы Кириллом Васюком. Они покажут фристайл в образах горничной и швейцара. При этом сама Надежда Мейхер станцует с Максом Леоновым чувственный венский вальс в ролях мистера и миссис Дракулы.

В мистический вечер Юлия Санина будет танцевать с Ильей Падзиной фьюжн в образах ангела и демона. Несмотря на то, что партнер фронтвумен группы The Hardkiss Дмитрий Жук болен коронавирусом и, похоже, еще не одолел недуг, его снова заменит Дмитрий Дикусар. Именно с ним Оля Фреймут перевоплотится в ведьму и покажет фокстрот.

Сергей Мельник вместе с Яной Цибульской исполнит танго в образах вампиров, а Сергей Танчинец будет поражать квикстепом вместе с Аделиной Дели, переодевшись в сумасшедших клоунов.

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Напомним, что тематики Хеллоуина придерживаются не только участники в своих номерах, но и судьи. Так, для примы-балерины Екатерины Кухар подобрали образ медсестры Милдред Рэтчед из популярного сериала, для Влада Ямы – Франкенштейна, а для Григория Чапкиса – Дракулы. Однако это еще не все сюрпризы, которыми будет поражать 10 выпуск шоу "Танцы со звездами".