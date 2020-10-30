Уже в это воскресенье, 1 ноября, состоится десятый прямой эфир популярного телепроекта "Танцы со звездами". Пары выйдут на паркет в мистических образах, ведь это вечер Хэллоуина. Кто из артистов выступит с особым номером – читайте дальше.

Зрители с нетерпением ждут новый выпуск шоу "Танцы со звездами". Участники настойчиво готовятся, чтобы показать свои хореографические способности на главном танцполе страны. Поддержать конкурсантов приходят и звездные гости. На официальной странице проекта в инстаграме рассекретили, кто станет приглашенным гостем воскресного эфира.

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В десятом эфире поклонников шоу ожидает много сюрпризов. Одним из них станет специальное выступление украинского певца, финалиста проекта "Голос страны" и Национального отбора на Евровидение – KHAYAT (настоящее имя – Андрей Хайат).

В эфире телеканала "1+1" исполнитель представит свой лирический хит "Темно". "Мистический вечер" точно запомнится зрителям не только впечатляющими постановками от участников, но и эмоциональным выступлением, устрашающими образами судей, загадочными ведущими балкона и четвертым судьей, имя которого организаторы рассекретят уже скоро.