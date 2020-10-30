Вже цієї неділі, 1 листопада, відбудеться десятий прямий ефір популярного телепроєкту "Танці з зірками". Пари вийдуть на паркет у містичних образах, адже це вечір Геловіну. Хто із артистів виступить з особливим номером – читайте далі.

Глядачі з нетерпінням чекають на новий випуск шоу "Танці з зірками". Учасники наполегливо готуються, щоб показати свої хореографічні здібноста на головному танцювальному майданчику країни. Підтримати конкурсантів приходять і зіркові гості. На офіційній сторінці проєкту в інстаграмі розсеркетили, хто стане запрошеним гостем недільного ефіру.

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У десятому ефірі на прихильників шоу чекає багато сюрпризів. Одним із них стане спеціальний виступ українського співака, фіналіста проєкту "Голос країни" та Національного відбору на Євробачення – KHAYAT (справжнє ім'я – Андрій Хайат).

В ефірі телеканалу "1+1" виконавець презентує свій ліричний хіт "Темно". "Містичний вечір" точно запам'ятаєтся глядачам не лише вражаючими постановками від учасників, а й емоційним виступом, страхітливими образами суддів, загадковими ведучим балкону та четвертим суддею, імена яких організатори розсекретять вже незабаром.