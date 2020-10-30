У 10 випуску "Танців з зірками" відзначать Геловін. Містичне свято не оминуть увагою судді проєкту, відтак Катерину Кухар, Влада Яму і Григорія Чапкіса можна буде побачити у незвичних образах. Яких героїв жахів обрали судді "Танців з зірками" – дивіться у матеріалі.

Як повідомили організатори шоу в інстаграмі, на глядачів чекатиме чимало перевтілень у вечір Геловіну. Не тільки учасники, але й судді постануть у містичних образах з відомих фільмів та серіалів. Хто займе четверте крісло експерта на "Танцях з зірками", поки невідомо. Натомість автори шоу з легкістю розсекретили кіногероїв, в яких перевтіляться зіркові судді.

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Катерина Кухар

Для прими-балерини Катерини Кухар підібрали образ з найпопулярнішого серіалу жовтня – "Редчет". Суддя приміряє вбрання у стилі медсестри Мілдред Ретчед, яка є однією з найбезжальніших вбивць в історії кіно.

Влад Яма

А от хореограф і танцівник Влад Яма не боїться страхітливого гриму. У ніч Геловіну він постане у прямому ефірі в образі Франкенштейна. Про цього моторошного персонажа, якого створив і оживив науковець, знято десятки культових стрічок, а тому перевтілення Влада Ями в кіногероя вже викликало цікавість у публіки.

Григорій Чапкіс

Вдасться до експерименту і знаменитий хореограф Григорій Чапкіс. Мабуть, всі глядачі очікували, що він приміряє образ Чарлі Чапліна, на якого так схожий. Однак Григорій Чапкіс вирішив здивувати прихильників та постати у 10 випуску "Танців з зірками" з гримом Дракули.

А от в яких костюмах з'являться на шоу Тіна Кароль і Юрій Горбунов, поки невідомо.