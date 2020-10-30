В 10 выпуске "Танцев со звездами" отметят Хэллоуин. Мистический праздник не обойдут вниманием судьи проекта, поэтому Екатерину Кухар, Влада Яму и Григория Чапкиса можно будет увидеть в необычных образах. Каких героев ужасов выбрали судьи "Танцев со звездами" – смотрите в материале.

Как сообщили организаторы шоу в инстаграме, зрителей ждет немало преобразований в вечер Хэллоуина. Не только участники, но и судьи предстанут в мистических образах из известных фильмов и сериалов. Кто займет четвертое кресло эксперта на "Танцах со звездами", пока неизвестно. Вместе с тем авторы шоу с легкостью рассекретили киногероев, в которых перевоплотятся звездные судьи.

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Екатерина Кухар

Для примы-балерины Екатерины Кухар подобрали образ из самого популярного сериала октября – "Рэтчед". Судья примеряет наряды в стиле медсестры Милдред Рэтчед, которая является одной из самых безжалостных убийц в истории кино.

Влад Яма

А вот хореограф и танцор Влад Яма не боится страшного грима. В ночь Хэллоуина он появится в прямом эфире в образе Франкенштейна. Об этом жутком персонаже, которого создал и оживил ученый, сняты десятки культовых лент, а потому перевоплощение Влада Ямы в киногероя уже вызвало интерес у публики.

Григорий Чапкис

Прибегнет к эксперименту и знаменитый хореограф Григорий Чапкис. Пожалуй, все зрители ожидали, что он примеряет образ Чарли Чаплина, на которого так похож. Однако Григорий Чапкис решил удивить поклонников и предстать в 10 выпуске "Танцев со звездами" с гримом Дракулы.

А вот в каких костюмах появятся на шоу Тина Кароль и Юрий Горбунов, пока неизвестно.