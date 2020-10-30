10 випуск шоу "Танці з зірками" присвячений Геловіну. Проте ефір буде не лише містичним, а й драматичним, адже учасники обміняються партнерами та покажуть фантастичні номери з танцівниками головних конкурентів.

Цієї неділі, 1 листопада, відбудеться довгоочікуваний 10 ефір проєкту "Танці з зірками", у якому конкуренти вже традиційно обмінюються партнерами. Організатори шоу показали нові пари на офіційній сторінці в інстаграмі.

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Так, фаворитка сезону Санта Дімопулос вийде на паркет з партнером головної суперниці Кирилом Васюком. Вони покажуть фрістайл в образах покоївки та швейцара. Натомість сама Надія Мейхер станцює з Максом Леоновим чуттєвий віденський вальс у ролях містера та місіс Дракули.

У містичний вечір Юлія Саніна танцюватиме з Іллею Падзиною ф'южн в образах ангела та демона. Зважаючи на те, що партнер фронтвумен гурту The Hardkiss Дмитро Жук хворий на коронавірус і, схоже, ще не здолав недугу, його знову замінить Дмитро Дікусар. Саме з ним Оля Фреймут перевтілиться у відьму та покаже фокстрот.

Сергій Мельник разом з Яною Цибульською виконає танго в образах вампірів, а Сергій Танчинець вражатиме квікстепом разом з Аделіною Делі, переодягнувшись у божевільних клоунів.

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Нагадаємо, що тематики Геловіну дотримаються не лише учасники у своїх номерах, а й судді. Так, для прими-балерини Катерини Кухар підібрали образ медсестри Мілдред Ретчед з популярного серіалу, для Влада Ями – Франкенштейна, а для Григорія Чапкіса – Дракули. Проте це ще не всі сюрпризи, якими вражатиме 10 випуск шоу "Танці з зірками".