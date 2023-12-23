Традиційно господарі дому накривають стіл, на який ставлять 12 пісних страв: кутю, вареники, голубці, узвар, гриби, пампушки, рибу та інші. Вони символізують 12 апостолів Ісуса Христа.

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Святвечору передує сорокаденний Різдвяний піст, який також називають Пилипівкою. У цей період люди очищаються духовно та тілесно, тому відмовляються від їжі тваринного походження. За традицією, на Святвечір нічого не можна їсти, аж поки на небі не з'явиться перша зоря. Тоді й розпочинають трапезу.

Перед Святою вечерею господар будинку заносить до хати Дідуха, який вважається символом українського Різдва. Кажуть, що він приносить родинну злагоду. Також чоловік першим сідає за святковий стіл, запалює свічку та куштує кутю. Крім того, у цей день заведено згадувати померлих, а після вечері – йти колядувати.

З нагоди світлого свята, яке відбудеться завтра, 24 Канал публікує підбірку щирих привітань у прозі та віршах. Надішліть їх найріднішим людям!

Привітання зі Святвечором у прозі

Нехай на Святвечір ваша родина збереться разом за одним столом, а дім сповниться особливо теплою атмосферою любові та радості! Бажаємо вам та вашим рідним міцного здоров'я, віри та надії, сили духу та чистоти душі! Зі Святвечором!

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У Святвечір від щирого серця бажаю, щоб збулися всі добрі надії й світлі мрії, щоб чудове свято подарувало велику радість, щоб для щасливого життя не було ніяких перешкод. Здоров'я і миру, достатку і віри, краси душі та взаємної любові!

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Нехай Святвечір з появою першої зірки принесе із собою світлий та чарівний дух свята! Бажаємо вам любові, миру й добра, і щоб у вашому житті не було місця печалі. Вітаємо зі святом!

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Ніч напередодні Різдва — це перемога світлих сил над злом. Бажаємо вам добра, радості, добробуту та удачі! І нехай у ваших серцях також буде зроблений вибір на користь чуйності, терпіння та співчуття до всіх людей, які вас оточують.

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Бажаю, щоб цей особливий вечір напередодні Різдва приніс мир і спокій вашому серцю, наповнив будинок радістю і затишком, подарував здоров’я та Божу благодать. Нехай клопоти залишаться в стороні, поступившись дорогою важливим і цінним речам.

Привітання зі Святвечором у віршах

Хай здоров’я з вами буде,

Хай Вас гумор не забуде,

Хай смачна кутя удасться,

Хай завжди панує щастя,

Щоб весело і багато

Провели Різдвяні свята!

***

Під обрусом - сіно,

На обрусі - свічка,

На всю хату пахне

Свіжа паляничка.

На втіху дорослим,

На радість малечі

Йде до нас у гості

Святий добрий вечір!

***

Вечеря йде до нас свята,

Дзвінко лине коляда,

З неба нам зоря звіщає:

Радійте! Святкуйте —

Христос ся рождає!

***

Святий вечір настає

Зірочка моргає,

До вечері кличе всіх

У вікно заглядає.

На столі дванадцять страв

Та з медом кутя,

Славимо колядкою

Народження Христа!

***

Святвечір дарує родинне тепло,

Бажаю, щоб завжди у вас це було:

Оселя, в якій владарює любов,

Здоров’я, що значно дорожче обнов,

Близькі щирі друзі, успішна робота,

Добробут і злагода, ласка й турбота…