Традиционно хозяева дома накрывают стол, на который ставят 12 постных блюд: кутью, вареники, голубцы, узвар, грибы, пончики, рыбу и другие. Они символизируют 12 апостолов Иисуса Христа.

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Сочельнику предшествует сорокадневный Рождественский пост, который также называют Филипповкой. В этот период люди очищаются духовно и телесно, поэтому отказываются от еды животного происхождения. По традиции, в Сочельник ничего нельзя есть, пока на небе не появится первая звезда. Тогда и приступают к трапезе.

Перед Святым ужином хозяин дома заносит в дом Дидуха, считающегося символом украинского Рождества. Говорят, что он приносит семейное согласие. Также мужчина первым садится за праздничный стол, зажигает свечу и пробует кутью. Кроме того, в этот день принято вспоминать умерших, а после ужина – идти колядовать.

По случаю светлого праздника, который состоится завтра, 24 Канал публикует подборку искренних поздравлений в прозе и стихах. Отправьте их самым родным людям!

Поздравления со Сочельником в прозе

Пусть на Сочельник ваша семья соберется вместе за столом, а дом наполнится особенно теплой атмосферой любви и радости! Желаем вам и вашим родным крепкого здоровья, веры и надежды, силы духа и чистоты души! Со Сочельником!

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В Сочельник от всего сердца желаю, чтобы сбылись все добрые надежды и светлые мечты, чтобы чудесный праздник подарил великую радость, чтобы для счастливой жизни не было никаких препятствий. Здоровья и мира, изобилия и веры, красоты души и взаимной любви!

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Пусть Сочельник с появлением первой звезды принесет с собой светлый и волшебный дух праздника! Желаем вам любви, мира и добра, и чтобы в вашей жизни не было места печали. Поздравляем с праздником!

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Ночь в канун Рождества – это победа светлых сил над злом. Желаем вам добра, радости, благополучия и удачи! И пусть в ваших сердцах также будет сделан выбор в пользу отзывчивости, терпения и сострадания ко всем окружающим вас людям.

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Желаю, чтобы этот особый вечер в канун Рождества принес мир и покой вашему сердцу, наполнил дом радостью и уютом, подарил здоровье и Божью благодать. Пусть хлопоты останутся в стороне, уступив дорогу важным и ценным вещам.

Поздравления со Сочельником в стихах

Хай здоров’я з вами буде,

Хай Вас гумор не забуде,

Хай смачна кутя удасться,

Хай завжди панує щастя,

Щоб весело і багато

Провели Різдвяні свята!

***

Під обрусом - сіно,

На обрусі - свічка,

На всю хату пахне

Свіжа паляничка.

На втіху дорослим,

На радість малечі

Йде до нас у гості

Святий добрий вечір!

***

Вечеря йде до нас свята,

Дзвінко лине коляда,

З неба нам зоря звіщає:

Радійте! Святкуйте —

Христос ся рождає!

***

Святий вечір настає

Зірочка моргає,

До вечері кличе всіх

У вікно заглядає.

На столі дванадцять страв

Та з медом кутя,

Славимо колядкою

Народження Христа!

***

Святвечір дарує родинне тепло,

Бажаю, щоб завжди у вас це було:

Оселя, в якій владарює любов,

Здоров’я, що значно дорожче обнов,

Близькі щирі друзі, успішна робота,

Добробут і злагода, ласка й турбота…