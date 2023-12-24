Смачної куті: зворушливі привітання у картинках зі Святвечором
Сьогодні українські родини зберуться за великим столом, щоб відсвяткувати Святвечір. Господарі дому вже завершують останні приготування, а малеча чекає моменту, коли зможе скуштувати смачну кутю.
У Святвечір Редакція 24 Каналу хоче побажати всім українцям мирного неба та перемоги. Попри війну, яку оголосила Росія проти України, пам'ятайте, що добро завжди перемагає зло. Зберігайте світло та тепло у своїх серцях. Зі святом, Україно!
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У цей Святвечір ми підготували добірку картинок-привітань, які ви можете надіслати рідним, друзям та знайомим. Побажайте їм любові, спокою й миру у цей світлий вечір.
Привітання зі Святвечором у картинках