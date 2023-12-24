В Сочельник Редакция 24 Канала хочет пожелать всем украинцам мирного неба и победы. Несмотря на войну, объявленную Россией против Украины, помните, что добро всегда побеждает зло. Сохраняйте свет и тепло в своих сердцах. С праздником, Украина!
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В этот Сочельник мы подготовили подборку картинок-поздравлений, которые вы можете отправить родным, друзьям и знакомым. Пожелайте им любви, покоя и мира в этот светлый вечер.
Поздравления со Сочельником в картинках
Сочельник в Украине / Фото forumsmile.com.ua
Сочельник в Украине / Фото MAXIMUM
Сочельник в Украине / Фото Amazing Ukraine
Сочельник в Украине / Фото forumsmile.com.ua
Сочельник в Украине / Фото pruvitannja.com.ua
Сочельник в Украине / Фото "Факты"
Сочельник в Украине / Фото "ВолыньИнфо"
Сочельник в Украине / Фото "УНИАН"
Сочельник в Украине / Фото news.uaportal.com
Сочельник в Украине / Фото news.uaportal.com