У Святвечір Редакція 24 Каналу хоче побажати всім українцям мирного неба та перемоги. Попри війну, яку оголосила Росія проти України, пам'ятайте, що добро завжди перемагає зло. Зберігайте світло та тепло у своїх серцях. Зі святом, Україно!
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У цей Святвечір ми підготували добірку картинок-привітань, які ви можете надіслати рідним, друзям та знайомим. Побажайте їм любові, спокою й миру у цей світлий вечір.
Привітання зі Святвечором у картинках
Святвечір в Україні / Фото forumsmile.com.ua
Святвечір в Україні / Фото MAXIMUM
Святвечір в Україні / Фото Amazing Ukraine
Святвечір в Україні / Фото forumsmile.com.ua
Святвечір в Україні / Фото pruvitannja.com.ua
Святвечір в Україні / Фото "Факти"
Святвечір в Україні / Фото "ВолиньІнфо"
Святвечір в Україні / Фото "УНІАН"
Святвечір в Україні / Фото news.uaportal.com
Святвечір в Україні / Фото news.uaportal.com