Наші предки у цей день приносили додому братки, цілющі трави та кропиву. Казали, що так будинок стає захищеним. Детальніше про історію, традиції та народні прикмети свята дізнавайтеся у матеріалі LifeStyle 24.

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Різдво Івана Предтечі або Івана Купала: історія та традиції свята

Іван Предтеча на пів року старший за Ісуса Христа. Одного разу до його батьків прийшов архангел Гавриїл та сказав, що їхній син буде пророком. Деякий час святий мешкав у пустелі. Коли чоловікові виповнилося 30 років, почав читати проповіді людям. Якось Іван Предтеча зустріч Господа, якого одразу визнав Сином Божим. Згодом пророк і охрестив Ісуса Христа.

У народі цей день отримав свою назву – свято Івана Купала. Раніше його відзначали з більшим розмахом, аніж зараз. Однак у деяких містах та селах досі дотримуються традицій. Зокрема, люди збираються біля вогнища та стрибають через нього. Здебільшого це роблять закохані пари. Вважається, що їм потрібно міцно триматися за руки, аби був шлюб щасливий.

Особливо це свято полюбляють незаміжні дівчата. Річ у тім, що вони традиційно плетуть віночки, які потім пускають у воду. Якщо вони потонуть, то весілля буде ще не скоро, а якщо попливуть – то вже незабаром. Наші предки на Івана Купала також шукали квітку папороті. У народі казали, що вона здатна випромінювати магію, а також подарувати людині добру долю та кохання.

24 червня – свято Івана Купала / Фото "Вечірній Чернігів"

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Що не можна робити

Не можна давати та брати гроші у борг, бо втратите щастя та добробут.

Не варто нічого підіймати з землі, адже притягнете чужі проблеми.

Заборонено наближатися до водойм, оскільки там сьогодні нечисть.

Не рекомендується працювати, займатися рукоділлям та сумувати.

Народні прикмети

Якщо зранку почуєте сильний запах трави, то чекайте на дощ.

Якщо на небі буде багато зірок, то отримаєте хороший врожай грибів.

Роса – до щедрого врожаю огірків.

Якщо почуєте вночі спів цвіркунів, то зима буде теплою.

Щиро вітаємо усіх зі святом! Нехай проблеми чимшвидше підуть із життя, а дні нарешті освітить сонечко. Миру, перемоги та спокою, дорогі українці.