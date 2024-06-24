Наши предки в этот день приносили домой братки, целебные травы и крапиву. Говорили, что так дом становится защищенным. Подробнее об истории, традициях и народных приметах праздника узнавайте в материале LifeStyle 24.

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Рождество Ивана Предтечи или Ивана Купала: история и традиции праздника

Иоанн Предтеча на полгода старше Иисуса Христа. Однажды к его родителям пришел архангел Гавриил и сказал, что их сын будет пророком. Некоторое время святой жил в пустыне. Когда мужчине исполнилось 30 лет, начал читать проповеди людям. Как-то Иоанн Предтеча встретил Господа, которого сразу признал Сыном Божьим. Впоследствии пророк и крестил Иисуса Христа.

В народе этот день получил свое название – праздник Ивана Купала. Раньше его отмечали с большим размахом, чем сейчас. Однако в некоторых городах и селах до сих пор придерживаются традиций. В частности, люди собираются у костра и прыгают через него. В основном это делают влюбленные пары. Считается, что им нужно крепко держаться за руки, чтобы был брак счастлив.

Особенно этот праздник любят незамужние девушки. Дело в том, что они традиционно плетут венки, которые потом пускают в воду. Если они утонут, то свадьба будет еще не скоро, а если поплывут – то уже скоро. Наши предки на Ивана Купала также искали цветок папоротника. В народе говорили, что он способен излучать магию, а также подарить человеку добрую судьбу и любовь.

24 июня – праздник Ивана Купала / Фото "Вечерний Чернигов"

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Что нельзя делать

Нельзя давать и брать деньги в долг, потому что потеряете счастье и благосостояние.

Не стоит ничего поднимать с земли, ведь притянете чужие проблемы.

Запрещено приближаться к водоемам, поскольку там сегодня нечисть.

Не рекомендуется работать, заниматься рукоделием и грустить.

Народные приметы

Если утром услышите сильный запах травы, то ждите дождя.

Если на небе будет много звезд, то получите хороший урожай грибов.

Роса – к щедрому урожаю огурцов.

Если услышите ночью пение сверчков, то зима будет теплой.

Искренне поздравляем всех с праздником! Пусть проблемы поскорее уйдут из жизни, а дни наконец осветит солнышко. Мира, победы и спокойствия, дорогие украинцы.