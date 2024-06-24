Свято Івана Купала прийшло до нас ще з давніх язичницьких часів. За традицією, у цей день люди збираються біля води, розпалюють вогнище, через яке молодь потім стрибає. Якщо пара триматиме руки разом, попри вогонь, то на неї чекає щасливе сімейне життя, а якщо ні – то розставання, пише LifeStyle 24.

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Незаміжні дівчата у свято плетуть віночки та запускають у річку або інше водоймище. Якщо вони потонуть, то цього року на весілля чекати не варто, а якщо запливуть кудись далеко – то церемонія буде незабаром.

З нагоди Івана Купала наша редакція підготувала привітання у картинках. Не забудьте сьогодні відправити красиве зображення своїм близьким людям у соціальних мережах. Щиро вітаємо усіх з таким чудовим святом!

Івана Купала 2024: гарні картинки-привітання

Зі святом Івана Купала / Фото Ogo

Зі свято Івана Купала / Фото "Країна У"

Зі святом Івана Купала / Фото Etnosoft

Зі святом Івана Купала / Фото listivki.com.ua

Зі святом Івана Купала / Фото listivki.com.ua

Зі святом Івана Купала / Фото Eva blog

Зі святом Івана Купала / Фото Eva blog

Зі святом Івана Купала / Фото "Топ картинки"

Зі святом Івана Купала / Фото "Топ картинки"

Зі святом Івана Купала / Фото "Твій світ"

Зберігайте нашу добірку картинок, аби привітати друзів та рідних зі святом Івана Купала. Потіште їх у цей день та надішліть красиві привітання.