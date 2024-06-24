Сьогодні, крім того, відзначається День ангела Івана. Тож не забудьте привітати своїх близьких, рідних та друзів з іменинами. Гарні картинки, вірші та побажання своїми словами знаходьте у матеріалі LifeStyle 24.
Актуально Зі святом Івана Купала, Україно: атмосферні та красиві привітання у картинках
День ангела Івана 2024: привітання у віршах та картинках
З Днем ангела, Іване, вітаю
Та від серденька тобі я бажаю:
Щоб свята бували часті,
Щедрі, пишні та прекрасні.
Спокій в серці хай панує,
Втіху й злагоду дарує.
Щиро душа хай співає,
Кожна мить нехай надихає.
***
Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти промінням золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-охоронець
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!
Привітання з Днем ангела Івана / Фото "Люкс ФМ"
***
Іване, тобі бажаю позитиву,
Грошей багато, креативу,
Ще нескінченної удачі,
На морі десь прикольну дачу.
Щоби на ранок не хворіти
Ну і, звичайно, не старіти!
***
Вітаю із Днем ангела, Іване,
Бажаю тобі успіхів і процвітання,
Хай доля зробить з тебе пана,
І здійсняться сьогодні всі твої бажання!
***
Нехай у день твого святого
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З Днем ангела, Іване,
Прийми привітання!
Привітання з Днем ангела Івана / Фото "Люкс "ФМ"
День ангела Івана 2024: привітання у прозі та картинках
З Днем ангела, Ваня! Нехай твій крилатий захисник береже від негоди, непотрібної печалі, дурних ідей, поганих людей, злих днів. Нехай у житті завжди править щастя і любов, а шлях буде усіяний зірками удачі й надії.
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Вітаю з Днем ангела! Нехай небесний охоронець буде завжди з тобою поруч: й у хвилини радості, й у хвилини смутку, любові та розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме.
Привітання з Днем ангела Івана / Фото Etnosoft
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Іване, бажаю тобі в День ангела всього найкращого і якомога більше: гору діамантів, бурхливу річку любові, ціле море насолоди та квітучу долину щастя!
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Іване, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай ангел-охоронець оберігає і захищає від усіх бід. Бажаю тобі завжди відчувати тепло і підтримку рідних.
Привітання з Днем ангела Івана / Фото Радіо MAXIMUM
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Іване, вітаю з іменинами! Бажаю, щоб небесний опікун дарував тобі безліч хороших якостей, щоб ти завжди пишався тим ім'ям, що подарували батьки.