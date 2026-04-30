У цей день наші предки оглядали вулики та посипали їх сіллю, освяченою на Великдень. Про Дні ангела й інші свята 30 квітня – розповідає Фонд пам'яті Блаженнішого митрополита Мефодія.

День пам'яті святого апостола Якова

Яків був одним із дванадцяти апостолів та братом Ісуса Христа. У 34-річному віці святий став першим єпископом Єрусалима і обіймав цю посаду протягом 30 років. Після Вознесіння Христа Яків вирушив проповідувати країнами світу, де активно поширював християнське вчення та навертав нових вірян. Згодом Яків повернувся до Палестини, де в той час правив цар Ірод. Політика правителя була спрямована на переслідування християн та примусове зречення їхньої віри. Через свої релігійні переконання апостола заарештували та ув'язнили, а невдовзі після цього його жорстоко вбили.

Хто святкує День ангела 30 квітня?

За новоюліанським календарем, 30 квітня Дні ангела святкують люди з іменами: Гнат, Клим, Микита, Яків, Леонід та Ольга.

Що ще відзначають?

День прикордонника України відзначають щороку 30 квітня. Це свято вшановує воїнів, які першими зустрічають ворога на кордоні держави та забезпечують безпеку й недоторканність української території. В умовах сучасної війни прикордонники є невіддільним складником Сил оборони. Вони щодня демонструють стійкість і героїзм у захисті територіальної цілісності України.

Також сьогодні святкують Міжнародний день джазу, Всесвітній день мобільності та доступності й Вальпургієву ніч.