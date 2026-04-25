У цей день наші предки збирали кропиву та протирали нею вікна й двері, щоб захиститись від нечистої сили. Про Дні ангела й інші свята 25 квітня – розповідає Коломийська єпархія Православної Церкви України.

День пам'яті святого апостола Марка

Святий Марк народився в Єрусалимі та був одним із сімдесяти апостолів. Його родинний дім, що належав матері Марії, став одним із перших місць для зібрань християнської громади. Разом з апостолами Петром, Павлом і Варнавою він багато подорожував, проповідуючи християнство на Кіпрі та в Римі. Саме під час перебування в Римі Марк написав своє Євангеліє. Пізніше апостол вирушив до Єгипту, де заснував Олександрійську церкву та відкрив християнське училище, яке згодом підготувало багатьох видатних богословів. Після повернення до Олександрії Марк продовжував навертати людей до віри, через що місцеві язичники почали його переслідувати. Після жорстоких катувань і видіння Господа апостол пішов з життя у 63 році.

Хто святкує День ангела 25 квітня?

За новоюліанським календарем, 25 квітня Дні ангела святкують люди з іменами: Василь, Марк, Сергій і Ніка.

Що ще відзначають?