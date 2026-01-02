У цей день наші предки звертали увагу на погоду, адже від неї залежало, якими будуть літо і врожай, пише 24 Канал.

День пам'яті святого папи Римського Сильвестра

Папа Сильвестр відіграв значну роль у відновленні християнства у Римській імперії. У часи гонінь християн він не побоявся прийняти у себе святого сповідника єпископа Тимофія, якого після мученицької смерті поховав. На той момент він ще не був папою, тому за ці дії його схопили та кинули до в'язниці.

У 30 років Сильвестр став священником, а у 45 – папою Римським. Помер у глибокій старості. Що цікаво, існує легенда, що нібито він здолав Левіафана – морську потвору, і таким чином врятував людей від кінця світу.

Що сьогодні не можна робити?

У цей день є не так багато заборон, тому віряни намагаються їх дотримуватись.

Не можна лаятись і вживати поганих слів;

не можна бажати іншим зла;

варто обійтись без сварок;

також не можна відмовляти у допомозі тим, хто її потребує;

ще кажуть, що сьогодні не можна виносити сміття з будинку.

Цікаво! Раніше також називали цей день Курячим. А все через те, що на цей період чомусь припадало прибирання курників.

Прикмети на 2 січня

Якщо рано співають півні, а на вулиці мороз – буде відлига;

іній на деревах – до гарного врожаю;

хмари ввечері – до зміни погоди;

якщо сорока прилітає до людських осель, то варто готуватись до заметілі;

а якщо ж синички заспівали, то це до затяжних морозів.

Хто відзначає сьогодні іменини?

Якщо у вашому близькому колі є друзі, знайомі чи родичі на імена Василь, Марк, Петро, Сергій та Уляна, то можете привітати їх з Днем Ангела.

Що ще відзначають?

2 січня в Україні ще відзначають Котячий Новий рік. Це неофіційне свято. Святкування відбувається відповідно до побажань власників пухнастиків. А мета цього дня – підкреслити любов до котів.

У 2011 році було впроваджено святкування Всесвітнього дня інтроветра. Це було зроблено для того, щоб дати зрозуміти іншим категоріям населення, що люди-інтроверти нічим не відрізняються від інших, а їхня поведінка є абсолютно нормальним явищем.