В этот день наши предки обращали внимание на погоду, ведь от нее зависело, какими будут лето и урожай, пишет 24 Канал.

Читайте также Разрешается ли жениться с родственниками в Украине: с какого поколения можно жениться

День памяти святого папы Римского Сильвестра

Папа Сильвестр сыграл значительную роль в восстановлении христианства в Римской империи. Во времена гонений христиан он не побоялся принять у себя святого исповедника епископа Тимофея, которого после мученической смерти похоронил. На тот момент он еще не был папой, поэтому за эти действия его схватили и бросили в тюрьму.

В 30 лет Сильвестр стал священником, а в 45 – папой Римским. Умер в глубокой старости. Что интересно, существует легенда, что якобы он одолел Левиафана – морское чудовище, и таким образом спас людей от конца света.

Что сегодня нельзя делать?

В этот день есть не так много запретов, поэтому верующие стараются их придерживаться.

Нельзя ругаться и употреблять плохие слова;

нельзя желать другим зла;

стоит обойтись без ссор;

также нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается;

еще говорят, что сегодня нельзя выносить мусор из дома.

Интересно! Раньше также называли этот день Куриным. А все из-за того, что на этот период почему-то приходилась уборка курятников.

Приметы на 2 января

Если рано поют петухи, а на улице мороз – будет оттепель;

иней на деревьях – к хорошему урожаю;

облака вечером – к перемене погоды;

если сорока прилетает в человеческие дома, то стоит готовиться к метели;

а если же синички запели, то это к затяжным морозам.

Кто отмечает сегодня именины?

Если в вашем близком кругу есть друзья, знакомые или родственники на имена Василий, Марк, Петр, Сергей и Ульяна, то можете поздравить их с Днем Ангела.

Что еще отмечают?

2 января в Украине еще отмечают Кошачий Новый год. Это неофициальный праздник. Празднование происходит в соответствии с пожеланиями владельцев пушистиков. А цель этого дня – подчеркнуть любовь к котам.

В 2011 году было внедрено празднование Всемирного дня интроветра. Это было сделано для того, чтобы дать понять другим категориям населения, что люди-интроверты ничем не отличаются от других, а их поведение является абсолютно нормальным явлением.