Згідно з чинним законодавством, офіційний шлюбний вік в Україні для чоловіків та жінок є однаковим і становить 18 років. Важливо, щоб особи, які планують одружитися, досягли цього віку безпосередньо на день реєстрації шлюбу, пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції.

Кому в Україні заборонено одружуватися?

Головною умовою для офіційного оформлення стосунків в Україні є відсутність близького родинного споріднення між партнерами. Згідно зі статтею 26 Сімейного кодексу України, закон чітко обмежує коло осіб, які не можуть брати шлюб між собою. Насамперед це стосується родичів по прямій лінії – батьків і дітей, а також дідусів та бабусь з їхніми онуками.

Також заборона на одруження поширюється на рідних братів та сестер. До того ж закон не встановлює різниці між повнорідними (що мають спільних батька й матір) та неповнорідними (які мають лише одного спільного з батьків) родичами. Крім того, шлюб неможливий між двоюрідними братами та сестрами, а також між рідними тітками, дядьками та їхніми племінниками.

Окрему увагу законодавство приділяє питанням усиновлення. Зокрема, шлюб між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною може бути зареєстрований лише у разі офіційного скасування усиновлення. Водночас існують певні винятки. Так, за рішенням суду право на шлюб може бути надане між рідною дитиною усиновлювача та усиновленою ним дитиною, а також безпосередньо між дітьми, які були ним усиновлені.

Шлюб в Україні / Фото Freepik

З якого покоління можна одружуватись в Україні?

Юридично вільними для укладання шлюбу вважаються родичі, починаючи з третього ступеня бічного споріднення.

Це означає, що першими в родинному дереві, кому закон дозволяє офіційно побратися, є троюрідні брати та сестри. У таких пар спільними є прабабуся та прадідусь. Оскільки Сімейний кодекс не містить обмежень щодо цього ступеня споріднення, реєстрація шлюбу між ними є цілком законною.

Відповідно, усі подальші ступені, зокрема чотириюрідні родичі й далі, також мають повне право на створення сім'ї.

Коли можна одружуватись в Україні?