14 лютого – яке церковне свято: чию пам'ять сьогодні вшановують віряни
- 14 лютого вшановують пам'ять святого преподобного рівноапостольного Кирила, який разом з братом Мефодієм створив слов'янську абетку і переклав грецьке Євангеліє.
- Цього дня також відзначають День святого Валентина та Всесвітній день комп'ютерника.
14 лютого віряни вшановують пам'ять святого преподобного рівноапостольного Кирила. Він разом з братом Мефодієм створив слов'янську абетку і переклав грецьке Євангеліє.
У цей день наші предки святкували весілля та проводили час з найріднішими. Про Дні ангела й інші свята на 14 лютого – розповідає Храм святого Іоанна Богослова міста Харкова.
Не пропустіть Яке сьогодні церковне свято: православний календар на лютий 2026 року
День пам'яті преподобного рівноапостольного Кирила
Він народився IX столітті в багатодітній родині та був наймолодшим із семи братів. Серед них, до речі, був і відомий нам Мефодій. Ще з юних літ Кирило демонстрував неабиякий потяг до знань, що привело його до Константинополя. Саме там він навчався у найвидатніших мислителів свого часу. Перед талановитим юнаком відкривалися блискучі перспективи, зокрема шлюб із заможною красунею та світська кар'єра. Однак Кирило обрав інший шлях – шлях служіння істині. Він присвятив себе чернецтву та викладанню, а згодом вирушив у три знакові місіонерські подорожі до арабів, хозарів та слов'ян. Кирило разом із братом Мефодієм подарував світові слов'янську абетку та переклав Євангеліє. Свій земний шлях святий завершив, прийнявши чернечий постриг незадовго до смерті.
Хто святкує День ангела 14 лютого?
За новоюліанським календарем, 14 лютого Дні ангела святкують люди з іменами: Кирило та Авраам.
Що ще відзначають?
- 14 лютого відзначають найромантичніше свято зими – День святого Валентина. Це гарна можливість нагадати близьким про свою любов до них. У це свято закохані діляться валентинками одне з одним, влаштовують романтичні побачення або навіть роблять пропозицію руки та серця.
- У тіні сердечок і листівок 14 лютого часто губиться інша, не менш важлива дата для сучасного світу. У цей день відзначають Всесвітній день комп'ютерника. Що цікаво, дату цього свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме 14 лютого 1946 року в Університеті Пенсільванії, у США, публіці вперше продемонстрували ENIAC. Це перший у світі електронний цифровий комп'ютер загального призначення.