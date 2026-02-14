В этот день наши предки праздновали свадьбы и проводили время с родными. О Днях ангела и других праздниках на 14 февраля – рассказывает Храм святого Иоанна Богослова города Харькова.
День памяти преподобного равноапостольного Кирилла
Он родился IX веке в многодетной семье и был самым младшим из семи братьев. Среди них, кстати, был и известный нам Мефодий. Еще с юных лет Кирилл демонстрировал большую тягу к знаниям, что привело его в Константинополь. Именно там он учился у выдающихся мыслителей своего времени. Перед талантливым юношей открывались блестящие перспективы, в частности брак с богатой красавицей и светская карьера. Однако Кирилл выбрал другой путь – путь служения истине. Он посвятил себя монашеству и преподаванию, а затем отправился в три знаковые миссионерские путешествия к арабам, хазарам и славянам. Кирилл вместе с братом Мефодием подарил миру славянскую азбуку и перевел Евангелие. Свой земной путь святой завершил, приняв монашеский постриг незадолго до смерти.
Кто празднует День ангела 14 февраля?
По новоюлианскому календарю, 14 февраля Дни ангела празднуют люди с именами: Кирилл и Авраам.
Что еще отмечают?
- 14 февраля отмечают самый романтичный праздник зимы – День святого Валентина. Это хорошая возможность напомнить близким о своей любви к ним. В этот праздник влюбленные делятся валентинками друг с другом, устраивают романтические свидания или даже делают предложение руки и сердца.
- В тени сердечек и открыток 14 февраля часто теряется другая, не менее важная дата для современного мира. В этот день отмечают Всемирный день компьютерщика. Что интересно, дату этого праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно 14 февраля 1946 года в Университете Пенсильвании, в США, публике впервые продемонстрировали ENIAC. Это первый в мире электронный цифровой компьютер общего назначения.