В этот день наши предки праздновали свадьбы и проводили время с родными. О Днях ангела и других праздниках на 14 февраля – рассказывает Храм святого Иоанна Богослова города Харькова.

День памяти преподобного равноапостольного Кирилла

Он родился IX веке в многодетной семье и был самым младшим из семи братьев. Среди них, кстати, был и известный нам Мефодий. Еще с юных лет Кирилл демонстрировал большую тягу к знаниям, что привело его в Константинополь. Именно там он учился у выдающихся мыслителей своего времени. Перед талантливым юношей открывались блестящие перспективы, в частности брак с богатой красавицей и светская карьера. Однако Кирилл выбрал другой путь – путь служения истине. Он посвятил себя монашеству и преподаванию, а затем отправился в три знаковые миссионерские путешествия к арабам, хазарам и славянам. Кирилл вместе с братом Мефодием подарил миру славянскую азбуку и перевел Евангелие. Свой земной путь святой завершил, приняв монашеский постриг незадолго до смерти.

Кто празднует День ангела 14 февраля?

По новоюлианскому календарю, 14 февраля Дни ангела празднуют люди с именами: Кирилл и Авраам.

Что еще отмечают?