День напередодні Різдва проводять у молитвах, вдячності та очікуванні великого свята. Після трапези віряни обов'язково йдуть до храму на службу. Існують також певні заборони у Святвечір, про це більше розповість 24 Канал.

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Святий вечір: що не можна робити

На Святий вечір уся родина збирається разом, щоб почастуватися пісними стравами й очікувати світле свято Різдва Христового. Тож є певні заборони в цей день, яких треба дотримуватися.

Краще прибути на вечерю вчасно. Якщо запізнитеся, то протягом року будете далеко від помешкання.

Вживати їжу до першої зірки на небі заборонено. Бо це явище означає появу на світ Ісуса Христа, тому його потрібно дочекатись.

У Святий вечір не варто запрошувати до себе друзів чи знайомих. За столом мають бути лише рідні. Також не слід йти до когось додому.

Неодруженим парубкам і дівчатам краще не сідати біля кутів столу. Предки вірили, що тоді вони не зможуть знайти собі пару .

. Не варто спустошувати святковий стіл повністю. Має залишитися щось на другий день.

Під час трапези не можна гучно говорити та сміятися. До того ж не виходьте зі столу, бо це не дуже добрий знак. Проведіть весь вечір з найріднішими людьми.