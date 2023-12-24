День напередодні Різдва проводять у молитвах, вдячності та очікуванні великого свята. Після трапези віряни обов'язково йдуть до храму на службу. Існують також певні заборони у Святвечір, про це більше розповість 24 Канал.
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Святий вечір: що не можна робити
На Святий вечір уся родина збирається разом, щоб почастуватися пісними стравами й очікувати світле свято Різдва Христового. Тож є певні заборони в цей день, яких треба дотримуватися.
- Краще прибути на вечерю вчасно. Якщо запізнитеся, то протягом року будете далеко від помешкання.
- Вживати їжу до першої зірки на небі заборонено. Бо це явище означає появу на світ Ісуса Христа, тому його потрібно дочекатись.
У Святий вечір не варто запрошувати до себе друзів чи знайомих. За столом мають бути лише рідні. Також не слід йти до когось додому.
- Неодруженим парубкам і дівчатам краще не сідати біля кутів столу. Предки вірили, що тоді вони не зможуть знайти собі пару.
- Не варто спустошувати святковий стіл повністю. Має залишитися щось на другий день.
Під час трапези не можна гучно говорити та сміятися. До того ж не виходьте зі столу, бо це не дуже добрий знак. Проведіть весь вечір з найріднішими людьми.
- У день Святвечора краще не прибирати. Це варто зробити раніше. Вважалось, якщо не послухати цю пораду, то у домі будуть конфлікти протягом року.
- Тваринну їжу в цей день вживати суворо заборонено, адже у Святвечір діє останній день посту перед Різдвом.