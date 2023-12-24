День в канун Рождества проводят в молитвах, благодарности и ожидании великого праздника. После трапезы верующие обязательно идут в храм на службу. Существуют также определенные запреты в Сочельник, об этом больше расскажет 24 Канал.
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Святой вечер: что нельзя делать
На Святой вечер вся семья собирается вместе, чтобы угоститься постными блюдами и ждать светлого праздника Рождества Христова. Так что есть определенные запреты в этот день, которых нужно соблюдать.
- Лучше приехать на ужин вовремя. Если опоздаете, то в течение года будете далеко от дома.
- Употреблять пищу до первой звезды на небе запрещено. Это явление означает появление на свет Иисуса Христа, поэтому его нужно дождаться.
В Святой вечер не стоит приглашать к себе друзей или знакомых. За столом должны быть только родные. Также не следует идти к кому-то домой.
- Холостым парням и девушкам лучше не садиться у углов стола. Предки верили, что тогда они не смогут найти себе пару.
- Не стоит сьедать все из праздничного стола полностью. Должно остаться что-то на другой день.
Во время трапезы нельзя громко говорить и смеяться. К тому же не выходите из стола, потому что это не очень хороший знак. Проведите весь вечер с самыми родными людьми.
- В день Сочельника лучше не убирать. Это следует сделать раньше. Считалось, что если не послушать этот совет, то в доме будут конфликты в течение года.
- Животную пищу в этот день употреблять строго запрещено, ведь в Сочельник действует последний день поста перед Рождеством.