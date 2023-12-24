День в канун Рождества проводят в молитвах, благодарности и ожидании великого праздника. После трапезы верующие обязательно идут в храм на службу. Существуют также определенные запреты в Сочельник, об этом больше расскажет 24 Канал.

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Святой вечер: что нельзя делать

На Святой вечер вся семья собирается вместе, чтобы угоститься постными блюдами и ждать светлого праздника Рождества Христова. Так что есть определенные запреты в этот день, которых нужно соблюдать.

Лучше приехать на ужин вовремя. Если опоздаете, то в течение года будете далеко от дома.

Употреблять пищу до первой звезды на небе запрещено. Это явление означает появление на свет Иисуса Христа, поэтому его нужно дождаться.

В Святой вечер не стоит приглашать к себе друзей или знакомых. За столом должны быть только родные. Также не следует идти к кому-то домой.

Холостым парням и девушкам лучше не садиться у углов стола. Предки верили, что тогда они не смогут найти себе пару .

. Не стоит сьедать все из праздничного стола полностью. Должно остаться что-то на другой день.

Во время трапезы нельзя громко говорить и смеяться. К тому же не выходите из стола, потому что это не очень хороший знак. Проведите весь вечер с самыми родными людьми.