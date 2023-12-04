Название праздника состоит из двух слов: "святой" и "вечер". Именно в эту ночь в Вифлееме Дева Мария родила Спасителя человечества – Иисуса Христа. Какая дата Святого вечера в 2024 году – знает 24 Канал.

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Когда Святой вечер в 2023 году

Когда отмечать Святой вечер зависит от даты празднования Рождества Христова: по юлианскому или григорианскому календарю. Праздник приходится на последнюю ночь перед Рождеством, когда продолжается пост.

В 2023 году римо-католики будут отмечать Святой вечер – 24 декабря, а православные верующие – 6 января. Рождество римо-католики будут праздновать 25 декабря, а православные – 7 января.

Святой вечер – особый праздник для христиан. Верующие весь день ничего не едят и ожидают первой звезды. После этого переодеваются в красивую одежду и садятся за стол. Люди готовят 12 постных блюд, среди которых вареники, борщ, рыба, голубцы и капуста. Перед ужином верующие обязательно молятся и зажигают свечи.