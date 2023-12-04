Назва свята складається з двох слів: "святий" і "вечір". Саме в цю ніч у Вифлеємі Діва Марія народила Спасителя людства – Ісуса Христа. На яку дату припадає Святий вечір у 2024 році –знає 24 Канал.

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Коли Святий вечір у 2023 році

Коли відзначати Святвечір залежить від дати святкування Різдва Христового: за юліанським чи григоріанським календарем. Свято припадає на останню ніч перед Різдвом, коли ще триває піст.

У 2023 році римо-католики відзначатимуть Святий вечір 24 грудня, а православні віряни – 6 січня. Різдво римо-католики святкуватимуть 25 грудня, а православні – 7 січня.

Святий вечір – особливе свято для християн. Віряни весь день нічого не їдять та очікують на першу зірку. Після цього переодягаються в красивий одяг і сідають за стіл. Люди готують 12 пісних страв, серед яких вареники, борщ, риба, голубці та капуста. Перед вечерею віряни обов'язково моляться та запалюють свічки.