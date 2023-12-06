В опитуванні, яке проводилося в офіційному каналі, взяли участь понад 90 тисяч користувачів з України. Людям поставили такі запитання: "Чи завітає до вас Святий Миколай?" та "Яке із зимових свят ви любите найбільше?, пише 24 Канал.

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Опитування Rakuten Viber

Згідно з результатами опитування, більш ніж половина (57%) респондентів відзначатимуть День Святого Миколая 6 грудня, а лише 18% – за старим стилем, 19 грудня. Також 18% людей сказали, що цього року святкувати не на часі. А 7% опитаних відповіли, що зазвичай не святкують День Святого Миколая.

Команда Rakuten Viber також запитала українців, яке їхнє улюблене зимове свято та коли відзначатимуть його цього року. 47% респондентів проголосували за Новий рік. Понад чверть опитаних більше полюбляють Різдво: 19% святкуватимуть його 25 грудня, а 9% – 7 січня.

11% респондентів назвали своїм улюбленим святом День Святого Миколая. Цікаво, що є люди, які проголосували за Старий Новий рік, – це 3%. Втім, 11% українців взагалі не до зимових свят цього року. Тому вони їх не відзначатимуть.

Відомо, що Українська православна церква та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар 1 вересня 2023 року. Тому дати деяких церковних свят змістилися на 13 днів.