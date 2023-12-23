Зі Святим вечором, Україно: найтепліші картинки з привітаннями

23 грудня 2023, 21:00
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Святий вечір за новим стилем ми відзначаємо 24 грудня. Це приємне свято напередодні Різдва Христового. Хочеться привітати найрідніших з цим днем.

У Святий вечір віряни традиційно збираються родиною та частуються пісними 12 стравами. Роблять це після появи на небі першої зірки, яка символізувала народження Спасителя. Цей день завжди сповнений родинним теплом і затишком. Добірку картинок-привітань до Святого вечора – зібрав 24 Канал.

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Святий вечір: картинки з привітаннями


Привітання зі Святим вечором / Фото Ua.portal.com


Зі Святим вечором / Фото "Привітання"


Зі Святим вечором / "Телеграф"


Привітання зі Святим вечором / Фото Радіо "Трек"


Святий вечір 2023 / Фото Ua.portal


Привітання зі Святим вечором / Фото Радіо MAXIMUM


Привітання зі Святим вечором / Фото "Телеграф"


Зі Святим вечором / Фото "Рівняни"


Зі Святим вечором / Фото "РБК-Україна"


Зі Святим вечором / Фото "Закарпаттячко"

Автор: Вікторія Козар