Зі Святим вечором, Україно: найтепліші картинки з привітаннями

Святий вечір за новим стилем ми відзначаємо 24 грудня. Це приємне свято напередодні Різдва Христового. Хочеться привітати найрідніших з цим днем.

У Святий вечір віряни традиційно збираються родиною та частуються пісними 12 стравами. Роблять це після появи на небі першої зірки, яка символізувала народження Спасителя. Цей день завжди сповнений родинним теплом і затишком. Добірку картинок-привітань до Святого вечора – зібрав 24 Канал.

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Святий вечір: картинки з привітаннями



Привітання зі Святим вечором / Фото Ua.portal.com



Зі Святим вечором / Фото "Привітання"



Зі Святим вечором / "Телеграф"



Привітання зі Святим вечором / Фото Радіо "Трек"



Святий вечір 2023 / Фото Ua.portal



Привітання зі Святим вечором / Фото Радіо MAXIMUM



Привітання зі Святим вечором / Фото "Телеграф"



Зі Святим вечором / Фото "Рівняни"



Зі Святим вечором / Фото "РБК-Україна"



Зі Святим вечором / Фото "Закарпаттячко"