У Святий вечір віряни традиційно збираються родиною та частуються пісними 12 стравами. Роблять це після появи на небі першої зірки, яка символізувала народження Спасителя. Цей день завжди сповнений родинним теплом і затишком. Добірку картинок-привітань до Святого вечора – зібрав 24 Канал.
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Святий вечір: картинки з привітаннями
Привітання зі Святим вечором / Фото Ua.portal.com
Зі Святим вечором / Фото "Привітання"
Зі Святим вечором / "Телеграф"
Привітання зі Святим вечором / Фото Радіо "Трек"
Святий вечір 2023 / Фото Ua.portal
Привітання зі Святим вечором / Фото Радіо MAXIMUM
Привітання зі Святим вечором / Фото "Телеграф"
Зі Святим вечором / Фото "Рівняни"
Зі Святим вечором / Фото "РБК-Україна"
Зі Святим вечором / Фото "Закарпаттячко"