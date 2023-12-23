У Святий вечір віряни традиційно збираються родиною та частуються пісними 12 стравами. Роблять це після появи на небі першої зірки, яка символізувала народження Спасителя. Цей день завжди сповнений родинним теплом і затишком. Добірку картинок-привітань до Святого вечора – зібрав 24 Канал.

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Святий вечір: картинки з привітаннями

Привітання зі Святим вечором
Привітання зі Святим вечором / Фото Ua.portal.com

Привітання зі Святим вечором
Зі Святим вечором / Фото "Привітання"

Зі Святим вечором
Зі Святим вечором / "Телеграф"

Привітання зі Святим вечором
Привітання зі Святим вечором / Фото Радіо "Трек"

Святий вечір 2023
Святий вечір 2023 / Фото Ua.portal

Привітання зі Святим вечором
Привітання зі Святим вечором / Фото Радіо MAXIMUM

Привітання зі Святим вечором
Привітання зі Святим вечором / Фото "Телеграф"

Зі Святим вечором
Зі Святим вечором / Фото "Рівняни"

Зі Святим вечором
Зі Святим вечором / Фото "РБК-Україна"

Зі Святим вечором
Зі Святим вечором / Фото "Закарпаттячко"