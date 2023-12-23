В Святой вечер верующие традиционно собираются семьей и угощаются постными 12 блюдами. Делают это после появления на небе первой звезды, символизировавшей рождение Спасителя. Этот день всегда полон семейным теплом и уютом. Подборку картинок-поздравлений к Святому вечеру – собрал 24 Канал.

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Святой вечер: картинки с поздравлениями

Поздравление со Святым вечером
Поздравление со Святым вечером / Фото Ua.portal.com

Поздравление со Святым вечером
Со Святым вечером / Фото "Поздравления"

Со Святым вечером
Со Святым вечером / "Телеграф"

Поздравление со Святым вечером
Поздравление со Святым вечером / Фото Радио "Трек"

Святой вечер 2023
Святой вечер 2023 / Фото Ua.portal

Поздравление со Святым вечером
Поздравление со Святым вечером / Фото Радио MAXIMUM

Поздравление со Святым вечером
Поздравление со Святым вечером / Фото "Телеграф"

Со Святым вечером
Со Святым вечером / Фото "Уровни"

Со Святым вечером
Со Святым вечером / Фото "РБК-Украина"

Со Святым вечером
Со Святым вечером / Фото "Закарпаттячко"